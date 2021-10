Pedirá Apple pruebas diarias a trabajadores no vacunados

A poco más de un año desde que dio inicio la pandemia sanitaria del coronavirus, diversas empresas han comenzado a prepararse para el regreso presencial a oficinas, mientras que otras continúan considerando un plan hibrido en el que los trabajadores puedan trabajar desde sus casas, gracias a la adopción digital acelerada que se presentó con esta pandemia.

Apple reforzará sus protocolos Covid-19

Entre las firmas que han comenzado a planear el regreso a oficina se encuentra Apple, la cual está considerando requerir al igual que Google, que todos los empleados estén vacunados, pero, no obstante, está reforzando sus protocolos Covid-19.

De acuerdo con el portal especializado Bloomberg, el gigante tecnológico comenzará a exigir que todos los empleados corporativos no vacunados se sometan a pruebas de Covid-19 cada vez que tengan que trabajar en la oficina en lugar de trabajar desde casa.

En septiembre, Bloomberg informó que Apple pidió a los empleados que compartieran voluntariamente su estado de vacunación. Aquellos que se nieguen a compartir dicha información también deberán someterse a pruebas diarias, mientras que los trabajadores de oficina vacunados solo tendrán que hacer pruebas rápidas una vez a la semana.

Empleados de tiendas minoristas no estarán sujetos a pruebas diarias

Sin embargo, los empleados de las tiendas minoristas de la compañía no estarán sujetos a pruebas diarias a pesar de tener trabajos orientados al consumidor. Los miembros del personal no vacunados deben hacerse la prueba dos veces por semana.

Al igual que los trabajadores de oficina de Apple, el personal vacunado solo tendrá que someterse a pruebas rápidas semanales. No está claro si el gigante tecnológico alguna vez emitirá un mandato de vacuna Covid-19, pero la administración Biden previamente dio a todos los contratistas federales una fecha límite del 8 de diciembre para exigir que todos sus empleados estén vacunados contra el coronavirus. Como señala Bloomberg, Apple vende productos al gobierno de los Estados Unidos.

Apple pone fecha límite para informar estado de vacunación

Por ahora, de acuerdo con los informes, Apple ha dado a los empleados una fecha límite del 24 de octubre para informar y mostrar pruebas de su estado de vacunación, por lo que podría implementar las nuevas reglas a partir del primero de noviembre.

Los empleados no vacunados tendrán que recoger pruebas rápidas en casa en las oficinas y tiendas de Apple, hacer la prueba ellos mismos y luego informar sus resultados a través de una aplicación interna.

Apple despide a una de los principales líderes del movimiento #AppleToo

Luego de que hace aproximadamente un mes, los trabajadores de Apple sorprendieran al mundo con el lanzamiento de su movimiento #AppleToo, la firma desarrolladora del iPhone ha llamado la atención debido a una decisión tomada alrededor de una de las líderes de esta iniciativa.

La firma liderada por Tim Cook despidió recientemente a Janneke Parrish, líder del movimiento #AppleToo, quien hasta hace poco se desempeñaba como gerente de programas de Apple Maps.

Apple despidió a Janneke Parrish, líder del movimiento #AppleToo, en medio de una amplia represión contra las filtraciones y la organización de los trabajadores. Parrish, fue despedida por eliminar archivos de sus dispositivos de trabajo durante una investigación interna, una acción que Apple clasificó como "incumplimiento", según personas familiarizadas con la situación. Los archivos incluían aplicaciones como Robinhood, Pokémon GO y Google Drive.