Peligra autonomía de IFT si no interpone controversia contra padrón de celulares: Observatel

Si el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no promueve una controversia constitucional contra el padrón de celulares significa que termina la autonomía del regulador y su captura por parte del gobierno, comentó Irene Levy, presidenta del Consejo de Observatel.

"En caso de que el IFT no interponga una controversia constitucional estaremos presenciando el fin de la autonomía del instituto y la captura completa por el régimen actual de este organismo autónomo", aseguró Levy durante la conferencia de la Berkeley Global Society.

Begoña Cancino, abogada experta en propiedad intelectual y datos personales, explicó que esta ley no permite que los usuarios ejerzan sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición).

"Esta incertidumbre jurídica va a propiciar un desorden de no saber quién tiene los datos, quién es el responsable de los mismos pues es contra quien te vas", detalló Cancino.

Por otra parte, Ivonne Muñoz, abogada especialista en ciberseguridad, dijo que las organizaciones creen que son dueños de los datos.

"Pareciera que el gobierno cree que es el dueño de los datos de los ciudadanos".