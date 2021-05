Pemex busca autoabasto de gasolina, diésel y turbosina con refinería

La adquisición de la refinería Deer Park, en Houston, Texas, es parte de la política energética que permitirá a Petróleos Mexicanos (Pemex) producir un millón 362 mil barriles diarios de petrolíferos como gasolinas, diésel y turbosina, para abastecer la totalidad de la demanda en México.

La meta de producción que se propone alcanzar Pemex será aproximadamente el doble del volumen de petrolíferos que se elaboraron en 2020 por 691 mil barriles diarios y 405 mil barriles más que con respecto al promedio diario del primer trimestre de 2021, de acuerdo con las estadísticas petroleras que dio a conocer la empresa petrolera.

El objetivo es "producir todos los combustibles que requiere el país, para lo cual se están rehabilitando las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación (SNR), se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, se reiniciará la reconfiguración de Tula y mediante esta operación se toma la propiedad total de la refinería de Deer Park, y con ello el control y la operación".

Confirmó que actualmente Pemex posee el 49.995% de las acciones y pretende adquirir el 50.005% de las acciones que actualmente tiene Shell Oil Company, transacción que tendrá un valor de 596 millones de dólares, lo cual se pagará en efectivo, otro monto serán las obligaciones de deuda de la sociedad de Shell y por otra parte los inventarios que se adquieran a la fecha.

"Esta adquisición será financiada en su totalidad por el Gobierno Federal y se tiene programado que la operación de compra-venta se cierre en el último trimestre del año, sujeta a la aprobación de las instancias regulatorias del Gobierno de Estados Unidos", expuso.

En 1993 Pemex se asoció con Shell Oil Company para procesar crudo Maya (con alto contenido de azufre) en la refinería Deer Park, en Houston, Texas.

Shell cerrará venta de Deer Park a fines de 2021

Shell Oil Company dijo que esperan concretar la venta de la refinería Deer Park a Pemex al cierre del cuarto trimestre de 2021, mediante una transacción que incluirá efectivo, deuda y valor de los inventarios de hidrocarburos.

En un comunicado la firma internacional declaró que no planearon vender su participación en la refinería de Deer Park, en Texas, Estados Unidos, sino que fue resultado de que Pemex les presentó una oferta para comprarles el 50.005% de las acciones que poseen.

"Shell no planeó comercializar su interés en la refinería de Deer Park. Sin embargo, tras una oferta no solicitada de Pemex, hemos llegado a un acuerdo para transferirles nuestro interés en la asociación", dijo el director de Downstream de Shell, Huibert Vigeveno.

La firma aseguró que una vez que se concrete el pago la propiedad total de la refinería será de Pemex, mientras que Shell "continuará trabajando con ellos (Pemex) de manera integrada a través de nuestra instalación química en el sitio".

Dentro de los acuerdos de la venta se acordó que Pemex deberá de hacer una oferta de empleo a los trabajadores de la refinería de Deer Park, reconocerá a los Trabajadores Unidos del Acero y adoptará el Acuerdo de Negociación Colectiva.

Confirmó que el costo de la transacción es de 596 millones de dólares y una parte se pagará con base en el inventario de hidrocarburos que tendrá la refinería en el monto de que se concrete la venta y que actualmente es de entre 250 y 350 millones en efectivo, de acuerdo a los precios del mercado.

"Esta transacción permite a Shell enfocar aún más su huella de refinación, manteniendo al mismo tiempo la opcionalidad de integración y conservando el valor a través de sus actividades de Productos Químicos y Trading", expuso.