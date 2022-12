Pemex, con otro año de huachicoleo mayorista

A-AA+

Petróleos Mexicanos (Pemex) sufre otro año de saqueos y desapariciones de empaquetados completos de gasolina regular, premium, diesel, turbosina y hasta petróleo crudo que era transportado en ductos.

Las bitácoras diarias del transporte por ducto de hidrocarburos de Pemex Logística, y que obtuvo EL UNIVERSAL, muestran que la petrolera registra volúmenes que son inyectados a esta infraestructura para su traslado, pero que no llegan a su destino.

En octubre hay registros diarios que muestran el saqueo que enfrenta Pemex por parte del crimen organizado dedicado al robo de combustibles.

El 1 de octubre; por ejemplo, en el Ramal 10" Charco-Querétaro se enviaron 20 mil 90 litros de gasolina tipo regular que no llegaron a su destino. También está la pérdida de 112 mil 844 litros de ese mismo producto que se colocó en el Poliducto 24-18-14" Tuxpan-Poza Rica-Azcapotzalco que tampoco llegó.

El mismo día, 20 mil 292 litros de turbosina que salió de la Terminal de Azcapotzalco a las instalaciones de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, conforme al permiso de transporte PL/11033/TRA/DUC/2015, fue reportado como "volumen recibido" 0.00.

El 16 de ese mes tampoco alcanzó su destino el empaquetado de 70 mil 535 litros de combustóleo que se intentaba trasladar en el combustoleoducto 18" Salina Cruz-Terminal Marítima Salina Cruz L-2. Además, el 30 de octubre se registró el empaquetado de 39 mil 970 litros de diesel que se trasladarían en el Poliducto 18" Cadereyta-Satélite.

Para el 19 de ese mes, 22 mil 209 litros de diesel que se trasladaban en el Poliducto 8" El Paso-Ciudad tampoco llegó.

Pemex sufrió también la desaparición de 116 mil 339 barriles de crudo tipo Maya el 1 de octubre en el Oleoducto 24" Nuevo Teapa-Poza Rica-Madero.

Otro registro del 24 de octubre muestra que 292 mil 650 barriles de Crudo Mezcla Tula Salamanca, que fue enviado a través del Oleoducto 30"-24"/20" Nueva Teapa-Tula Salamanca, no consiguió llegar a su destino.

Las bitácoras corresponden a cerca de 672 registros diarios de traslados de hidrocarburos que Pemex Logística realiza a través de 11 sistemas de transporte por ducto que se extienden a lo largo de 17 mil kilómetros. Se trata de Burgos-Peñitas, Transporte de Crudo-SNR, Guaymas, Hobbs-Méndez, Nacional de Gas LP, Norte, Petroquímicos, Progreso, Rosarito, Sur-Golfo-Centro-Occidente y Topolobampo.

La filial tiene el encargo de "prestar el servicio de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y otros servicios relacionados, mediante estrategias de movimiento por ducto y por medios marítimos y terrestres, así como la venta de capacidad para su guarda y manejo".

Si bien los volúmenes sustraídos se mantienen por debajo de lo que se hurtaba en administraciones pasadas, el ilícito sigue.

El último reporte del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fecha del 4 de diciembre de 2022, refiere que la desviación medida en miles de barriles diarios provocada por el mercado ilícito promedia en el año 5.6 mil barriles diarios.