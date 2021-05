Pemex dejará de tener control comercial en mercado, dice especialista

A partir de mañana jueves Petróleos Mexicanos (Pemex) dejará de tener el control comercial del mercado de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos, es decir, no podrá fijar los precios de referencia.

De acuerdo con el Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día de hoy, al tenerse una mayor participación de agentes económicos o empresas se deja sin efecto la facultad de la Comisión Reguladora de Energía para sujetar los precios a las ventas de primera mano que realiza Pemex.

Anteriormente se sujetaba a los principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, pero con este Decreto que entra en vigor mañana jueves la comercialización no se podrá sujetar a control de precios.

El especialista en energía, Ramses Pech, afirmó que al eliminar el Décimo Tercero Transitorio "los permisos de comercialización deberán ser no discriminatorios, al ya no haber un mercado controlado a precios de primera mano o sesgados a lo que Pemex en su momento emitía".

Por ello, "los permisos de un comercializador, no deberán estar limitados a un volumen de ventas en un periodo, y que con ello conlleve a su cancelación".

Afirmó que en otras palabras "Pemex no tiene el control comercial del total del mercado de estos tres sectores, esto elimina su preponderancia".

Consideró que los mercados de hidrocarburos y de petroquímica pueden madurar, es decir, dejar de estar controlados por el mercado interno y externo. Sin embargo, en la parte de petrolíferos será difícil que madure el mercado por el control que tiene la Secretaría de Hacienda.