Pemex descarta parar operaciones por coronavirus; anuncian medidas de prevención

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, anunció acciones y protocolos para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19 en las instalaciones de la petrolera.

Mediante un comunicado interno, dirigido a los 137 mil 556 trabajadores petroleros, entre empleados de confianza y sindicalizados, hizo saber que Pemex no detendrá sus operaciones -por ser una empresa estratégica del Estado-, por lo que continuará con el desempeño de sus funciones sustantivas atendiendo el Plan de Continuidad del Negocio de la empresa, con el objetivo de no afectar el desarrollo y la economía del país.

Sin embargo, y atendiendo el compromiso con el cuidado y salud de su personal, decidió que los trabajadores realicen sus labores por medios remotos o de forma presencial de acuerdo a las características de sus funciones, implementando turnos cíclicos para que la fuerza laboral sea reducida ordenadamente, sin descuidar las actividades esenciales conforme a lo estipulado por cada Línea de Negocio.

No obstante, explicó que con la evolución de la contingencia sanitaria, las actividades críticas pueden cambiar.

El memorándum interno con fecha de este jueves 26 de marzo, enumera las acciones a seguir como parte de Jornada Nacional de Sana Distancia, entre las que destacan:

- La suspensión temporal de actividades no esenciales de los sectores público y social, que involucren la congregación o movilidad de personas.

- Los servidores públicos que regresen de un viaje del extranjero, por placer o con motivo de sus funciones, deberán permanecer un mínimo de 14 días naturales, laborando a distancia desde su domicilio, conforme lo que indique el médico de los Servicios de Salud.

- El Servicio de CENDI se suspenderá hasta el 20 de abril del 2020 en los 21 planteles del sistema. (Las trabajadoras y trabajadores viudos o divorciados con la custodia legal de sus hijos y a partir de 45 días de nacido a 6 años de edad, podrán realizar trabajo a distancia desde su domicilio.)

- Hasta nuevo aviso las trabajadoras embarazadas, los trabajadores con 65 años de edad o más, quienes hayan recibido trasplantes, o quienes padezcan enfermedades virales, cancerígenas u otras que inhiban su sistema inmunológico, podrán realizar trabajo a distancia desde su domicilio.

- Los deportivos "Ing. Salvador Benavides Acuña", de la Ciudad de México y "Mundo Maya", en Ciudad del Carmen, Campeche, permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

Asimismo, indica que el pasado lunes 23 de marzo, se emitió la Declaración de Contingencia al Interior de Pemex y de sus EPS, documento disponible en (liga a documento en intranet), mismo que establece los procedimientos a seguir tanto en oficinas administrativas como en centros de proceso industrial.

En cuanto a los espacios de trabajo, la empresa ha ordenado labores de limpieza y desinfección adicional en las diversas áreas y promueve medidas preventivas entre los trabajadores y sus familias como el frecuente lavado integral de manos, el uso de gel antibacterial que tenga base de alcohol, toser y estornudar con un pañuelo o sobre el ángulo interior del brazo, limpiar y desinfectar áreas y objetos de uso común.

El director de Pemex indicó que la petrolera actúa conforme a las líneas establecidas por la Secretaría de Salud del Gobierno de México y trabajará conforme a los avances y nuevas directrices para salvaguardar la salud de los trabajadores, quienes representan el activo más importante de Pemex.

Por ello, invito a los trabajadores a tomar las medidas señaladas para evitar contagios y mantenerse informados a través de los medios oficiales.

El reto actual, agregó, será superado con la sinergia de los distintos elementos que formamos Petróleos Mexicano a través de la unidad, prevención, esfuerzo y compromiso de la familia petrolera. "Juntos superaremos esta contingencia para continuar trabajando por el fortalecimiento de nuestra empresa", subraya el comunicado.