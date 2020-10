Pemex "no es ningún lastre para el país", asegura Romero Oropeza

Octavio Romero Oropeza indicó que Pemex "no es ningún lastre para el país", ya que continúa siendo la entidad productiva más grande del país y el principal contribuyente de la hacienda pública federal.

Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el director de Pemex explicó que la petrolera estatal es una unidad productiva generadora neta de ingresos y no es una oficina ejecutora de presupuesto federal.

Citó que los ingresos totales de Pemex en 2019 fueron de 1.9 billones de pesos, equivalentes al 9.5% del Producto Interno Bruto.

Y, tan sólo en el periodo enero-septiembre de este año entregó 489 mil 972 millones de pesos al erario público, vía impuestos, derechos y aprovechamiento (contribuciones directas e indirectas).

Esto demuestra, agregó, que la empresa "no es ningún lastre para el país ni que debe desaparecer".

Los números reportados por Pemex, detalló, "son un problema de la carga impositiva que tiene".

Por ello, consideró que Pemex es "una empresa competitiva que genera valor para el país y con resultados de rentabilidad relativa a su operación mayores al promedio de la industria petrolera internacional".