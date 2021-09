Pemex podría adueñarse de Altos Hornos de México

Petróleos Mexicanos (Pemex) podría convertirse en dueña de Altos Hornos de México y de Grupo Acerero del Norte, empresas de Alonso Ancira, si éste no cumple con el acuerdo que firmó con la empresa productiva del Estado como reparación del daño por la compra a sobreprecio de Agro Nitrogenados.

Este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer el acuerdo reparatorio firmado por Ancira Elizondo y Pemex el pasado 19 de abril de 2021 en el que el empresario se comprometió a pagar 216 millones 664 mil 40 dólares a Pemex por reparación del daño por la venta de la planta chatarra.

Con este acuerdo, Ancira Elizondo busca que un juez federal declare extinta la acción penal en su contra por lavado de dinero.

Según el documento, Ancira Elizondo contaba con 90 días hábiles para garantizar el pago con un contrato de fideicomiso por el cual entregaría a Pemex 99% de las acciones de Grupo Acerero del Norte, S.A. de C.V., empresa de la que Ancira Elizondo es accionista en 55%.

También activos propiedad de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V., o de sus subsidiarias como Alto Horno 5, estructura para producir arrabio o hierro de primera fusión valuado en 50 millones 497 mil 211 dólares; BFO 2, Horno de Oxígeno Básico, que produce acero líquido, con un valor de 60 millones 626 mil 981 dólares.

BFO 1, horno convertidor que también produce acero líquido, valuado en 7 millones 180 mil 98 dólares; Coquizadora 1, hornos encargados de limpiar las impurezas del carbón procedentes de las minas, valuados en 23 millones 412 mil 192 dólares; oficinas Cintermex, ubicadas en Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León, con un valor de 40 millones 500 mil dólares.

Una fracción de terreno en Monclova, a un lado del centro comercial Paseo Monclova, valuada en 38 millones de pesos; equipos de generación de energía con un valor comercial de 2 millones 900 mil dólares; instalaciones y terrenos ubicados en Cozumel, Quintana Roo, valuados en 58 millones de pesos.

El pago fue dividido en tres partes a exhibirse los días 30 de noviembre de 2021, de 2022 y de 2023, por 72 millones 221 mil dólares cada uno. Según la cláusula novena, el incumplimiento de esto generará que Pemex se cobre con las garantías que Ancira Elizondo debe entregar.

Es decir, con 99% de las acciones de Grupo Acerero del Norte y los activos de AHMSA, empresa señalada como obligada principal del acuerdo reparatorio.

El término de los 90 días para exhibir las garantías ya se cumplió, pero Pemex no ha aceptado el contrato de fideicomiso debido a que AHMSA lo suscribió en Estados Unidos y no en México.

"El incumplimiento en tiempo y forma en el otorgamiento de las garantías dará lugar a que Petróleos Mexicanos y Pemex Transformación Industrial soliciten la reanudación del procedimiento penal en contra del señor Alonso Ancira Elizondo", señala el acuerdo.

Sin embargo, el documento no establece nada con relación al lugar en que debe constituirse el fideicomiso, en consecuencia, Pemex tiene vía libre para solicitar la reanudación del proceso penal contra Ancira Elizondo, mismo que está suspendido por la firma del acuerdo.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el pasado 25 de agosto, AHMSA defendió la creación del fideicomiso denominado Ancira Trust, pues indica que el acuerdo sólo establece que los pagos se realizarán en dólares americanos y que los depósitos se realizarán en la cuenta de Pemex en JP Morgan Chase Bank, específicamente en la sucursal de San Antonio, Texas.

"En cumplimiento de los términos del Acuerdo Reparatorio, el 23 de agosto se entregaron en tiempo y forma a representantes jurídicos de Petróleos Mexicanos las garantías registradas contempladas como respaldo del compromiso de pago, esto es las inscripciones registrales de los bienes y activos y las acciones fideicomitidas", señaló AHMSA.