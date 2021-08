Pendiente, registro de outsourcing para 52 mil empresas: Coparmex

A unos días del 1 de septiembre, fecha en que se termina el plazo para que las empresas de outsourcing se registren como prestadoras de dicho servicio, la Secretaría del Trabajo sigue sin dar respuesta a 52 mil empresas que no logran concretar el procedimiento, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

Por ello, la Coparmex pidió que se dé al sector privado el mismo plazo que se le dio al gobierno federal para cumplir con las nuevas disposiciones del outsourcing, es decir, que se homologuen los plazos de entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación al 1 de enero de 2022, en lugar de que el sector privado tenga que hacerlo el 1 de septiembre próximo.

El problema es que se ponen en riesgo empleos y se deja en vulnerabilidad a las empresas que no han recibido respuesta del gobierno, porque existe la posibilidad que días antes de la fecha límite se les dé una respuesta negativa sin que tengan tiempo para reponer el proceso, por lo que no podrán seguir operando.

"En estricto apego a lo señalado en la Constitución no debe existir un trato diferenciado entre las empresas del sector público y el sector privado, por lo que homologar el plazo contribuirá a lograr una correcta aplicación de la ley y la implementación de la reforma, lo que evitará la pérdida de plazas laborales y la extinción de fuentes de empleo necesarias", dijo el líder del sindicato patronal.

Medina Mora dijo que se estima que de 90 mil empresas que iniciaron el trámite, solamente 38 mil lograron completar los procedimientos necesarios para ingresar al Registro de Prestadoras de Servicios Especializadas y Obras Especializadas (Repse).

"Solo el 44% de las empresas que han iniciado los trámites para su registro han obtenido la autorización del Repse, lo que quiere decir que al 56% de quienes lo solicitaron se les ha negado o están pendientes de que se les otorgue", de acuerdo con la Confederación.

Sin embargo, la cifra total de empresas de outsourcing que necesitan hacer su proceso de registro se estima puede estar en las 250 mil, las cuales de no lograr concretar el trámite dejarán de operar o si optan por seguir dando sus servicios pueden ser sujetos de sanción.