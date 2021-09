Pequeños contribuyentes pagarán cuota de ISR de 1%

Los emprendedores, pequeños agricultores y negocios, como estéticas, tienditas de abarrotes, carnicerías, talleres mecánicos, salones de belleza, carpinterías, hojalaterías y taquerías podrán pagar menos impuestos con el nuevo Régimen de Confianza Simplificado de Contribuciones.

Se estima que podrían entrar 21 millones de micro y pequeños negocios a este nuevo esquema diseñado para facilitarle la vida a los pequeños contribuyentes que hoy pagan impuestos, además de que se pueden sumar los potenciales que podrían migrar al sector formal.

Es decir, todos los que actualmente tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), de arrendamiento, personas físicas con actividad empresarial y con actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras (Agapes) con ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos.

Para animarlos, este universo de contribuyentes, casi 82% de las personas físicas, se propone, en la miscelánea fiscal de 2022, que paguen una cuota fija dependiendo de su ingreso bruto anual.

Esto significa que 12% de las personas físicas que tributan actualmente podrán pagar entre 1% y 2.5% del ISR, pero no podrán hacer deducciones.

Los que tengan ingresos mayores a esa cantidad no entran al nuevo régimen de simplificación para personas físicas, pero sí tendrán derecho a las deducciones que permite la ley actualmente.

Pagarán 1% los pequeños negocios con ingresos de hasta 300 mil pesos anuales; 1.1% cuyos ingresos sean de hasta 600 mil pesos; 1.5%, hasta un millón de pesos; 2%, hasta 2.5 millones de pesos, y 2.5%, hasta el límite de 3.5 millones de pesos anuales.

La propuesta que se envió al Congreso detalla que el cálculo de ISR se reduce y resulta de multiplicar dichas cuotas por el ingreso bruto recibido.

Para las empresas

Para empresas con ingresos de hasta 35 millones de pesos anuales podrán estar en el régimen de simplificación, sólo si están constituidas por personas físicas.

Es decir, no podrán ser partes relacionadas de las empresas o pertenecer a un corporativo.

Se espera cubrir a 96% de las personas morales.

Entre las ventajas, se les permitirá declarar impuestos de manera simplificada por medio del esquema conocido como acumulación de ingresos, y pagarán conforme a flujos de efectivo.

Combate a factureros

El nuevo régimen simplificado de confianza también servirá para combatir a los factureros al menudeo, dijo la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez.

"Lo vemos como una manera para desmotivar la creación de empresas fantasma", dijo.