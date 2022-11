Personas adultas mayores, gran reto y oportunidad de negocio para bancos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- América Latina será la región con más adultos mayores, por lo que será creciente el riesgo de exclusión financiera ante la brecha digital, el miedo al fraude, y la falta de productos o servicios pensados en sus características particulares, advirtió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De ahí que estableció que si bien será un reto para las instituciones financieras adaptarse a las necesidades de este sector de la población, también representa una gran oportunidad de negocio.

En el documento titulado "Finanzas plateadas, zona de no exclusión financiera", pone de manifiesto que en América Latina es donde más envejecerá la población.

En esa región es donde más habrá personas mayores de 65 años de edad, ya que se estima que en tres décadas pasarán de representar el 9% al 19% de la población, apuntó.

Mejorar la protección y reducir el fraude

Además, ponderó que dado que muchos adultos mayores se sienten menos confortables con los canales digitales es importante que las entidades ayuden en esta transición y tengan presente la preferencia de la atención presencial y personal de muchos clientes. Las instituciones financieras pueden implementar políticas, productos y servicios efectivos e integrales que cubran mejor las necesidades de su cada vez más numerosa base de clientes mayores, consideró el BID.

Recomendó mejorar la protección y reducir el fraude como otro de los aspectos clave a tener en cuenta, como es la seguridad.

Muchas personas mayores no usan cajeros automáticos por falta de privacidad o miedo al fraude, robo o atraco, otras renuncian a las nuevas tecnologías por miedo a posibles fraudes o a cometer errores que les hagan perder dinero, señaló.

A este problema se une la dependencia de terceros para poder realizar operaciones bancarias. Este miedo no es infundado, ya que las personas mayores sufren mayor riesgo de ser víctimas de abuso financiero o fraude, pone de relieve.

Abusos financieros

La mayoría de los abusos financieros a mayores están relacionados con las estafas, falsificaciones, robos de identidad, o presiones para lograr acceder a los fondos a través de la información facilitada por el propio cliente, refirió.

Para los especialistas del organismo, las entidades financieras pueden jugar un papel clave en identificar situaciones de abuso.

También, agregó, las asociaciones bancarias pueden desempeñar un rol importante para concienciar sobre esta problemática y establecer lineamientos y códigos voluntarios de buenas prácticas que ayuden a las entidades afiliadas a lidiar con esta problemática.