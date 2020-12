Pese a cierre, garantías de Best Buy se mantienen: AIG Garanplus

Aunque Best Buy dejará de operar en el país, las garantías extendidas adquiridas por los compradores mantendrán su vigencia, informó AIG Garanplus.

"Seguiremos brindando servicio con normalidad y respaldaremos todos los planes de protección adquiridos en Best Buy hasta su fecha de vencimiento, de forma que nuestros clientes pueden estar tranquilos", informó Manuel Pérez Estrada, director de AIG Garanplus.

En un comunicado, la aseguradora mencionó que cuentan con más de medio millón de planes de protección activos.

Los clientes de Best Buy con garantías extendidas podrán comunicarse al número (55) 54 88 73 76, con atención de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., y el correo electrónico contactoew.mexico@aig.com o contactomobile.mexico@aig.com

"La única diferencia será que, en lugar de llevar el equipo dañado a la tienda, los clientes deberán contactarnos para acordar en cuál de nuestros centros de servicio autorizados desean entregarlo", detalló Pérez Estrada.

Además, ofrecen la posibilidad de renovar o ampliar el plan de protección para cualquier equipo.

Best Buy dejará de brindar servicio en el país a partir del 31 de diciembre próximo.