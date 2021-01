Pese a Covid-19, sólo 6% de créditos afectados están en mora: ABM

De 1.1 billones de pesos en créditos que fueron apoyados por parte de los bancos ante el golpe de Covid-19, solamente 6% se encuentra en mora, con lo que el impacto en los clientes no fue tan severo como se esperaba en los primeros meses de la pandemia, dijo el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera. "Este es un resultado altamente favorable comparado con el augurio que teníamos en marzo y abril del año pasado y la enorme preocupación que se fue manifestando sobre la calidad de la cartera de la banca. Por fortuna, hasta este momento tenemos una situación muy favorable aun en los créditos de la banca", dijo el directivo.

En conferencia de prensa, Niño de Rivera detalló que 78% del total de los créditos se encuentra al corriente en pagos, 15% han pasado a la siguiente etapa de apoyos conocido como reestructuras y 1% aún se encuentra en definición. Para 2021, el banquero explicó que no se tienen contemplados nuevos programas de apoyo, además de que se siguen analizando en particular cada crédito y su impacto por la crisis sanitaria. "No vemos si ya pasó lo peor o si ya estamos en una situación diferente, nosotros lo que vemos es el análisis, crédito por crédito, industria por industria, para ver cuál es el porvenir, cuál es el flujo de efectivo y cuáles son sus obligaciones crediticias, y buscamos la manera de seguir apoyando a nuestros clientes. No tenemos hasta ahorita planteado un nuevo programa formal, como hemos hecho los diferimientos y las reestructuras, pero siempre estamos atentos y de la mano con nuestros reguladores por si fuera necesario hacer alguno", añadió.

En el caso de reestructuras, la ABM recordó que terminan el último día de enero y de las cuales han beneficiado a un millón 100 mil clientes, por un total de 334 mil millones de pesos, lo cual equivale a 7.4% del crédito al sector privado. Niño de Rivera destacó que la recuperación económica dependerá en gran medida de la velocidad en que se presente la vacunación contra el Covid-19 en el país, lo cual favorecerá la demanda de crédito.

"A paso y medida que podamos avanzar de manera más acentuada en la aplicación de las vacunas en el país vamos a tener mayor posibilidad de reactivar la economía, esto es, si acabamos con el confinamiento a base de inoculación, vamos a recuperar una parte muy importante de la actividad económica, primero que es el consumo, que representa 62% del Producto Interno Bruto, y después la producción, la distribución de productos, el comercio y la industria. Eso es lo más importante", dijo.