Pese al temor, una de cada 3 personas comprará en 'Buen Fin 2020'

Para la décima edición de El Buen Fin 2020, una de cada tres personas planea acudir a comprar durante esos 12 días de ofertas y descuentos, de acuerdo con la encuesta EY Consumer Index.

El miedo al contagio del Covid-19 y la situación económica actual son obstáculo para algunos para acudir a comprar en esos días, refleja el estudio.

A la pregunta de si "¿Tienes considerado comprar o aprovechar los descuentos del Buen Fin 2020?" el 35% contestó que sí, el 36% No y el 29% Tal vez.

De las personas que pretenden comprar el 40% dijo que acudirá para ver qué puede adquirir del 9 al 20 de noviembre próximos. El 30% dijo que espera este evento para poder comprar un producto en específico a mejor precio. El 18% contestó que es un buen momento para comprar regalos navideños y el 12% respondió que tiene pendientes por el confinamiento.

En su mayoría las personas pretenden comprar de manera digital, pues el 38% de los encuestados dijo que comprarán todo vía digital; el 29% que mitad lo harán físicamente y la otra parte digitalmente, otro 20% prefiere hacer el 80% de manera digital y el resto acudir a las tiendas; mientras que el 7% dijo que lo hará al 100% en tiendas físicas y el 6% restante 80% de sus compras las hará acudiendo a tiendas.

"El impacto de la pandemia todavía se ve reflejado, la situación económica es un obstáculo para algunos, mientras que el miedo al contagio prevalece para otros. Y a pesar de que muchas personas están regresando al ritmo de vida previo al confinamiento, el 38% preferiría hacer sus compras únicamente de manera digital", expusieron en el estudio.

En el estudio explicó que quienes no quieren comprar en esos 12 días es porque no considera que los descuentos sean atractivos o reales 44%, no quiere gastar por la incertidumbre 27%, tiene miedo de contagiarse al salir 18%, no tienen dinero 11%.

Los principales productos a comprar son: electrónicos, moda, muebles y hogar, viajes y transporte y electrodomésticos.

Las categorías que menos se comprarán en este Buen Fin 2020 son deportes, belleza, juguetes y videojuegos, alimentos y celulares.