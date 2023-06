Peso fuerte y tasas bajas, en riesgo por entorno global, advierten

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), que preside la Secretaría de Hacienda y donde participa el Banco de México (Banxico), reconoció que la fortaleza del peso frente al dólar y las tasas de interés más bajas podrían afectarse por un entorno global adverso por tensiones geopolíticas.

"El peso mexicano continuó mostrando fortaleza, manteniendo en general una tendencia de apreciación", señaló en su más reciente balance de riesgos.

También enfatizó que las tasas de interés han tenido un comportamiento a la baja, en la que destacan los premios en valores gubernamentales, que disminuyeron en todos sus plazos, instrumentos en los cuales, los documentados a mediano y largo plazo, mostraron los movimientos más acotados.

Sin embargo, alertó que persisten riesgos globales para la estabilidad financiera. Por un lado, el proceso de recuperación de la economía mundial podría verse rezagado por una desaceleración mayor a la anticipada, y persiste la posibilidad de que las presiones inflacionarias se extiendan.

----Panorama es incierto; persiste riesgo de más debilitamiento de la actividad económica

"Hacia delante, el panorama se mantiene incierto, pues persiste el riesgo de un mayor debilitamiento de la actividad económica, derivado del complejo entorno externo, si bien se espera que la demanda interna continúe apoyando la actividad económica nacional", sentenció.

Durante la 52 sesión ordinaria del CESF que preside la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y en el que participa Banxico, también se revisó el informe anual del Comité de Finanzas Sostenibles.

Respecto al sector de intermediarios no bancarios, el Consejo mencionó que algunos están enfrentando dificultades asociadas con el encarecimiento y menor disponibilidad de nuevas fuentes de financiamiento.

Sin embargo, ponderó que si bien no se descarta que dichas dificultades pudieran extenderse a otros intermediarios no bancarios, este sector mantiene una participación pequeña y una interconexión relativamente limitada con la banca del país y con otras instituciones financieras.

Por ello, aseguró que no representa un riesgo de alcance potencialmente sistémico.