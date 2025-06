Peso liga tres sesiones con ganancias frente al dólar

La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.92 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.37% o 7 centavos respecto a la jornada anterior, con lo que liga tres jornadas de ganancias, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este miércoles en 19.40 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.46% o 9 centavos por debajo del cierre del martes.

La apreciación del peso ocurrió a la par del debilitamiento del dólar estadounidense de 0.15% de acuerdo con el índice ponderado.

El dólar recortó sus ganancias de la mañana debido a la incertidumbre sobre el paquete fiscal "The One Big Beautiful Bill" luego de que congresistas republicanos en Estados Unidos mencionaron que las negociaciones sobre las deducciones de impuestos estatales y locales del paquete fiscal avanzaron positivamente, haciendo más probable de que la ley sea aprobada antes de la fecha establecida por Trump del 4 julio. La deducción propuesta por los congresistas republicanos implicaría menores ingresos al gobierno.

Dicho proyecto de ley aumentaría el techo de la deuda a 4 billones de dólares y el déficit fiscal, lo que eleva el riesgo de recortes adicionales de la calificación crediticia de Estados Unidos, lo que debilita al dólar estadounidense, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

Mientras que en la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el florín húngaro con 0.58%, la corona checa con 0.56%, el dólar neozelandés con 0.52%, el dólar taiwanés con 0.49% y el zloty polaco con 0.47%.

El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del Nasdaq Composite que mostró un ligero avance de 0.31%, ligando tres sesiones al alza. El Dow Jones registró un retroceso de 0.25%, mientras que el S&P 500 mostró una ligera baja.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.33%, ligando dos sesiones de avances, algo que no ocurría desde el 5 y 6 de junio. Al interior, resaltaron los aumentos de emisoras como Banorte, con un alza de 1.6%; Grupo México, 1.2%; Grupo Carso, 7.3%; Grupo Aeroportuario del Pacífico, 1.4%; y Walmex, 0.9%.

Por su parte, en los mercados de materias primas el precio del petróleo WTI de referencia para la mezcla mexicana, cerró la sesión con una ganancia de 1.17%, cotizando en 64.92 dólares por barril, como un rebote luego de que en las primeras dos sesiones de la semana cayera 13.36%.

Además, este miércoles la Administración de Información de Energía (EIA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos publicó que los inventarios de petróleo cayeron 5.836 millones de barriles la semana pasada, superando ampliamente la expectativa de una contracción de 1.20 millones de barriles.

Ante la debilidad del dólar, el oro cerró la sesión con una ganancia de 0.24%, para ubicarse en 3 mil 332.14 dólares por onza.