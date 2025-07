Peso retrocede antes el dólar tras anuncio de aranceles de EU

La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.67 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.24% o 4 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El peso mexicano se ubicó como la segunda divisa con menor depreciación, solo por detrás del yuan chino que se depreció 0.15%.

La pérdida del peso ocurrió a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.48% de acuerdo con el índice ponderado.

El dólar al menudeo terminó este lunes en 19.15 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.26% o 5 centavos por arriba del cierre del viernes pasado.

El dólar se fortaleció ante un incremento de la aversión al riesgo por la expectativa de que el gobierno de Estados Unidos anuncie aranceles elevados para varios países. Desde hoy por la mañana, Donald Trump comenzó a publicar en su red social las cartas enviadas a varios países con el arancel que entrará en vigor a partir del 1 de agosto a sus exportaciones dirigidas a Estados Unidos, adicionales a los aranceles sectoriales en donde se incluye la industria automotriz, así como el acero y aluminio.

Los países para los que se dio a conocer este lunes el arancel son: Japón con 25%, Corea del Sur con 25%, Myanmar con 40%, Malasia con 25%, Laos con 40%, Sudáfrica con 30%, Kazajistán con 25%, Túnez con 25%, Bosnia y Herzegovina con 30%, Indonesia con 32%, Bangladesh con 35%, Serbia con 35%, Camboya con 36% y Tailandia con 36%. Cabe señalar que estos países representaron 13.91% de las importaciones totales de Estados Unidos en 2025, con información hasta mayo.

Es probable que el mercado siga cauteloso, pues en los próximos días seguirán anunciando aranceles, por lo que no se pueden descartar presiones al alza para el tipo de cambio y episodios de alta volatilidad. Debido a que los aranceles son elevados, similares a los anunciados el 4 de abril, envía la señal de que Estados Unidos mantendrá una postura comercial muy proteccionista, al menos durante el mandato de Donald Trump, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

El peso mexicano fue de las divisas menos afectadas por las cartas publicadas este lunes, pues México no estaba en la lista de "aranceles recíprocos" y es probable que, al imponer aranceles contra otros países, México se vea beneficiado en términos relativos. Además, los aranceles en contra de México no se han aplicado al pie de la letra, de acuerdo a lo publicado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, agregó la especialista.

El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron fuertes pérdidas debido al comienzo de anuncios de nuevos aranceles a diferentes países del mundo.

El Dow Jones registró una pérdida de 0.94%, la mayor pérdida desde el 13 de junio. El Nasdaq Composite mostró una caída en la sesión de 0.92%, luego de 2 sesiones de ganancias, mientras que el S&P 500 retrocedió 0.79%.



En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.96%, cayendo en dos de las últimas tres sesiones. Al interior, destacan las pérdidas de las emisoras como Walmex, con una baja de-2.5%; Grupo Aeroportuario del Pacífico, -1.8%; Cemex, -1.4%; América Móvil, -1.1%; Arca Continental, -2.6%.