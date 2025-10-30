Peso suma tres sesiones con pérdidas frente al dólar
Caen índices bursátiles a nivel global tras la depreciación del peso mexicano en los mercados
La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.53 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.29% o 5 centavos respecto a la jornada anterior, ligando tres sesiones de pérdidas, de acuerdo con información de Bloomberg.
El dólar al menudeo terminó este jueves en 18.97 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.21% o 4 centavos por arriba del cierre del miércoles.
La depreciación del peso ocurrió a la par del fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.31%, de acuerdo con su índice ponderado.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas frente al billete verde fueron: el yen japonés con 0.91%, el won surcoreano con 0.65%, la rupia india con 0.57%, el rand sudafricano con 0.49% y el zloty polaco con 0.40%.
El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global, debido a resultados negativos de emisoras del sector tecnológico importantes como Microsoft y Meta el día de ayer tras el cierre.
En Estados Unidos, el Dow Jones mostró una caída de 0.23%, mientras que el Nasdaq Composite reportó una pérdida de 1.57%, rompiendo una racha de cinco sesiones de ganancias. Por su parte, el S&P 500 bajó 0.99%, siendo la mayor pérdida desde el 10 de octubre pasado.
En México, el índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.73%, luego de tres sesiones de ganancias. Al interior, resaltaron las bajas de las emisoras: Orbia, con una disminución de 5.75%; Inbursa, -3.64%; Grupo Aeroportuario del Centro, -3.52%; 5 Aeroportuario del Pacífico, -3.17%; y Alfa, -3.06%.
En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión cotizando en 4 mil 24 dólares por onza, con una ganancia de 1.81%. Por su parte, el petróleo WTI terminó ofreciéndose en 60.7 dólares por barril, con un avance de 0.15%.
Cabe recordar que el mercado petrolero se mantiene cauteloso a la reunión de la OPEP+ este domingo, en la que se espera un ligero aumento en la producción conjunta del cártel de 197 mil barriles de petróleo diarios.
