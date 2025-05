Petrolera Shell evalúa venta de combustibles en México

La petrolera Shell, con sede en Londres, Inglaterra, está evaluando su participación en el mercado mexicano de venta de combustibles y ya ha comenzado el proceso de vender sus operaciones a Iconn.

"En línea con nuestra estrategia global de modernizar nuestra red de estaciones, en México, estamos evaluando oportunidades para optimizar nuestra participación y reforzar nuestra marca en el sector minorista de venta de combustible.

"Lo anterior incluye un acuerdo con Iconn para la adquisición de la operación -a través de acuerdos de licencia de marca- de estaciones de servicio Shell en el país", señaló la petrolera a EL UNIVERSAL.

Luego de que Iconn informara este lunes sobre la adquisición de las operaciones de Shell y se especulara de la salida de la gigante británico neerlandesa, por la ambigüedad de la información y el contexto del sector, Shell aseguró que bajo este esquema, los clientes seguirán teniendo acceso a los combustibles y lubricantes de calidad premium de la empresa.

"Esta operación está sujeta a previa aprobación de la autoridad de competencia, por lo que, por el momento no tenemos más detalles que se puedan compartir", añadió en breve tarjeta informativa.

Shell ha estado presente en México desde 1954, pero con la venta de lubricantes y aceites.

Shell cuenta con al menor 214 estaciones de servicio operando en México

Desde la reforma energética de 2013, aprovechó las oportunidades que se dieron en el sector gasolinero y hasta abril de 2025 había alcanzado las 214 estaciones de servicio operando en México y bajo su marca.

En 2018 la empresa recibió un permiso por parte de la Secretaría de Energía (Sener) para la importación, hasta entonces inédita de combustibles, gasolinas y diesel. Estas oportunidades se abrieron a privados a partir del nuevo marco regulatorio y fue así que Pemex que tenía el monopolio fue perdiendo participación a manos de privados al grado de que estos últimos ya tenían cerca del 20% del mercado de combustibles al por menor.

Shell fue una de las pocas compañías que por sus inversiones y el desarrollo de infraestructura obtuvo estos permisos de 20 años.

"Nuestro interés de continuar desarrollando oportunidades para nuestras diversas líneas de negocio en el país. Seguiremos colaborando con México para fortalecer su sector energético como motor clave del desarrollo", dijo la compañía.

Pero a pesar de las dudas que esta casa editorial le planteó a Shell sobre si seguirá aprovechando su permiso de importación, no hubo respuesta.

Fue Luis A. Chapa G, presidente del Consejo y Director General Ejecutivo de Iconn, que este lunes informó sobre los planes de inversión y desinversión de Shell.

"Nos complace informar que Iconn ha firmado un acuerdo para adquirir el negocio de Shell Mobility en México: la operación se encuentra sujeta a la autorización por parte de las autoridades regulatorias correspondientes, lo cual se estima pueda ocurrir en el tercer trimestre de 2025", añadió.

Expertos consultados con conocimiento del sector pero con dudas sobre la operación apuestan a que Shell está dejando su negocio de marca como franquicia y aunque no era dueño de los ladrillos, las estaciones de servicio, perciben que seguirá aprovechando el permiso de importación, pero no quisieron ser identificados por la especulación que aún hay en el sector sobre este movimiento multimillonario.

Pemex busca retomar el mercado minorista para mejorar sus finanzas

La situación creció además por el contexto que se está gestando en México de que Pemex y el gobierno están orquestando retomar el mercado minorista de gasolinas para mejorar sus finanzas.

Fue la semana pasada cuando el expresidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo), Jorge Mijares, dijo en la Convención de la asociación, que hay posibilidades de que Pemex y las autoridades quieran retomar el mercado y recuperar el 20% de las ventas que han perdido a manos de otras marcas e importadores.

"Parte de la intención de nuestras autoridades es que regresemos a Pemex. ¿Sí? Entonces, si el gobierno dice, "Voy a bajarle un peso", pues a lo mejor está presionando para que las transnacionales digan, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Mejor me regreso y ahí vamos todos otra vez a Pemex, ¿verdad?

"Que yo creo que sería muy malo para el país tener una regresión de ese tamaño. Por las pérdidas que eso representa para nuestra petrolera. Sabemos que trae unas pérdidas extraordinarias. Entonces, pensar en que Pemex siga subsidiando el precio de la gasolina en el país, pues le va a provocar que las pérdidas todavía crezcan y crecen en muchos millones", dijo entonces Mijares.

Aunque el nuevo presidente de Onexpo, Enrique Félix Robelo, apuntó que no percibía tal situación y se mostró más a la expectativa de continuar el diálogo sobre el acuerdo de fijar precios a las gasolinas, el hecho que detonó la diferencia de posturas.

Y es que dicho pacto ha dado resultado al considerar que 95% de las estaciones de servicio no venden la gasolina verde en más de 24 pesos por litro, pero este costo lo ha absorbido Pemex al subsidiar dicho pacto voluntario con gasolineros con 13 mil millones de pesos en los tres meses que lleva en vigor.

Los privados que tienen permiso, que son Exxon Mobil, Koch, Valero, Marathon y Shell, están enfrentando los costos de formas diferentes para competir con Pemex, quien lidera el mercado con importación y producción en México.

Además, la firma Valero, enfrentó un bloqueo a su permiso de importación, como consecuencia de investigación vinculadas a la importación de combustibles ilegales. Esa firma ya retomó su permiso, pero el precedente de tener a las autoridades fiscalizando más sus autorizaciones puede sumar a lo complicado que el mercado en México se ha vuelto, señalan especialistas.

Apuntan que si se regresa al mercado anterior en el que Pemex concentró todo el mercado, podrían esperarse combustibles con menos calidad, más irregularidades y todas las consecuencias de un mercado sin competidores.