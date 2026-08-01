Petroleras de EU obtienen enormes ganancias

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NUEVA YORK.- Los gigantes estadounidenses del petróleo y el gas obtuvieron enormes ganancias en primavera mientras los combates entre Irán y Estados Unidos obstaculizaban los envíos de petróleo y los consumidores de todo el mundo pagaban más por el combustible y enfrentaban la escasez.

El conflicto, que ya va por su sexto mes, detuvo la mayor parte del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una angosta vía marítima que antes servía como ruta de entrega para una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.

Con la restricción de los suministros mundiales, los precios del crudo Brent, el referente internacional, se dispararon de unos 70 dólares a más de 100 dólares por barril durante gran parte de marzo, abril y mayo, y en un momento alcanzaron los 126 dólares.

El dinero que las petroleras acumularon entre principios de abril y finales de junio podría recibir un escrutinio adicional este año. Los precios de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones subieron pronunciadamente durante ese período, aumentando los costos para los automovilistas y los pasajeros de aerolíneas.

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Los suministros escasearon en algunos países, lo que produjo un racionamiento esporádico de combustible en Australia y el cierre de oficinas gubernamentales en Nepal y Sri Lanka.

Exxon Mobil informó el viernes que sus ganancias del segundo trimestre se duplicaron hasta alcanzar los 14.530 millones de dólares, impulsadas por una producción récord de diésel. El gigante petrolero, obtuvo 116.020 millones de dólares.