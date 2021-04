"Petroprecios se colocarán en 56 dólares por barril en 2021"

El Banco Mundial (BM) estimó que los precios del petróleo en los mercados energéticos internacionales se colocarán en 56 dólares en promedio durante el 2021, y para el siguiente año mejorará a 60 dólares por barril.

Con ello, casi todos los precios de los productos básicos como el petróleo, cobre y algunos alimentos básicos han superado los niveles previos a la pandemia, aseguró el organismo.

Lo anterior ante el repunte de la economía mundial y a las mejoras en las perspectivas de crecimiento, así como a algunos factores específicos de la oferta, según el reporte semestral de perspectivas de los mercados de productos básicos, que dio a conocer este día.

Se prevé que se mantendrán cercanos a los niveles actuales a lo largo del año, gracias al repunte de la economía mundial y a las mejoras en las perspectivas de crecimiento.

No obstante, advirtió que el panorama futuro depende en gran medida de los avances en la contención de la pandemia, así como de las medidas normativas de apoyo que adopten las economías avanzadas y las decisiones de producción de los principales generadores de productos básicos.

Está anticipando que los precios de los metales aumentarán 30%, en tanto que los precios de los productos agrícolas se incrementarán casi 14 %.

Respecto a los petroprecios, abundó que tras los mínimos históricos alcanzados durante la pandemia, se observa una recuperación respaldada por el acelerado repunte de la economía mundial y los continuos recortes a la producción promovidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios.

Según el organismo, se espera que la demanda se fortalezca durante 2021, a medida que aumente la disponibilidad de vacunas -en particular en las economías avanzadas-, se flexibilicen las restricciones impuestas durante la pandemia y se consolide la reactivación mundial.

Pero si las medidas de contención de la pandemia no prosperan, una nueva disminución de la demanda podría ejercer presión sobre los precios, alertó el BM.