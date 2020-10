Philip Morris le dice adiós a sus cigarros en México

Philip Morris México (PMM) anunció que, como parte de sus objetivos para 2030, comenzó su transición para eliminar el humo del cigarro en el país. Esto al desarrollar productos alternativos de consumo de tabaco como IQOS e impulsar a los fumadores a hacer el cambio para mejorar sus vidas y las de quienes los rodean, con el mensaje "Adiós. Elige el cambio".

"Somos conscientes de que la mayor contribución que podemos hacer es disminuir el daño asociado al consumo de los productos que vendemos, y esa es la razón por la que estamos comprometidos incondicionalmente con reducir el riesgo causado por fumar, tanto a los fumadores adultos como a los no fumadores que los rodean.

"Queremos tener un impacto positivo en los 14.9 millones de fumadores en el país. Por ello, hemos decidido abrir paso a la ciencia e innovación a través de productos revolucionarios como IQOS, y alcanzar un futuro libre de humo en el país como parte de nuestros objetivos para 2030", dijo Andrzej Dabrowski, CEO de Philip Morris México.

Para lograr esta meta, Dabrowski explicó que "es necesaria la participación de las autoridades reguladoras, los legisladores, la comunidad médica y las organizaciones de consumidores. Si todos dialogamos y tomamos la ciencia en consideración, a los cigarros les quedará muy poco tiempo en México".

Actualmente, Philip Morris México tiene una participación predominante en el mercado de cigarros al contar con 65% de participación de mercado. Por ello la empresa ha comenzado con su transición de negocio para promover las alternativas libres de humo, y de esta manera disminuir el consumo de cigarrillos de combustión en México.

"Nuestro mensaje respecto a fumar siempre ha sido claro: si no fumas, no empieces. Si ya fumas, déjalo. Pero quien decida no dejar el cigarro merece acceso a información y alternativas", resaltó el CEO de Philip Morris México.

A un año de la llegada de IQOS al país, ya son 26 mil mexicanos los que han cambiado a esta opción libre de humo. Este dispositivo reduce la exposición de los fumadores a las sustancias tóxicas asociadas a la combustión del tabaco, ya que en vez de quemar, IQOS calienta el tabaco. Esto representa una solución al principal problema del cigarro: el humo.

Actualmente, 80 mil personas en México están interesadas en nuevas alternativas de consumo, particularmente en IQOS. Por ello, Philip Morris continúa con su iniciativa Elige el cambio, orientada a incentivar y brindar información relacionada con este nuevo portafolio libre de humo y ceniza. La compañía mantiene en su sitio web IQOS el reto, con el que invita y facilita a fumadores adultos a transitar hacia opciones de menor riesgo.

Con el objetivo de poner fin a la comercialización de cigarrillo convencional en 10 años y el impulso de alternativas de consumo de tabaco como IQOS, PMM reitera su misión por lograr un "Futuro libre de humo", y ofrecer una mejor opción a los fumadores que hay en el país, y que de otra forma seguirían fumando.