Pide Bartlett aval del PRI para Reforma Eléctrica; "sería un desastre no aprobarla", dice

El plan que tiene el Gobierno federal en defensa de la soberanía energética del país es que la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador sea aprobada en el Congreso, ya que de lo contrario "sería un desastre", expresó en entrevista Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"El PRI debería votar (a favor), la verdad, porque (es) su reivindicación. ¿Qué ha pasado con el PRI?, ¿en dónde está el PRI? En el sótano. ¿Por qué? Porque renunció a sus principios, porque el priismo kantiano, atrabiliario, corrupto, que llevó a cabo la Reforma (Energética), (Luis) Videgaray y todos ellos, representan una parte que no es, ni por mucho, la esencia del PRI", comentó en ese sentido el funcionario federal en la primera de dos partes de una plática que sostuvo con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, conductores de "Los Periodistas", programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire por la plataforma de YouTube.

Bartlett Díaz indicó que las modificaciones a la Ley hechas durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto en materia energética sólo beneficiaron a un puñado de empresarios y empresas en detrimento de los intereses nacionales, por lo que confío en que de ser tratado el tema de la Reforma Eléctrica en la IX Cumbre de Líderes de América del Norte que sostendrá el Presidente López Obrador con sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau, el planteamiento mexicano será perfectamente comprensible.

"Considero que es clara, es sencilla, no está llena de conceptos técnicos que no se entiendan, y en la reforma se explica claramente que lo que han impuesto en la reforma de Peña Nieto no es un sistema de competencia, no es un sistema respetable de competencia neoliberal o lo que sea, sino que es un verdadero atraco y lo hemos dicho muchas veces y lo ha demostrado el Presidente en todas sus pláticas. No es defendible una reforma de este tipo", precisó el titular de la CFE, uno de los políticos de más larga trayectoría en el país, que ha ocupado en el pasado las secretarías de Gobernación y Educación.

Manuel Bartlett expuso que con la reforma aprobada en el Gobierno pasado se instauró un sistema que tiene por objetivo la desaparición de la CFE para que el sistema eléctrico quede en manos de empresas extranjeras y nacionales.

"Es un mecanismo perverso, no es una reforma defendible desde el punto de vista lógico. Por eso yo creo que un análisis cuidadoso de esta reforma a partir de los elementos que tiene la exposición de motivos y más que se tiene para demostrar precisamente que esta reforma es inaceptable", insistió el también exgobernador de Puebla.

Bartlett denunció, además, cómo se ha establecido toda una campaña de desinformación en contra de la reforma propuesta por el Presidente López Obrador, en la cual señaló que podrían estar detrás las grandes empresas generadoras de energía eléctrica cuyos intereses serían afectados con las nuevas modificaciones constitucionales."No estamos yendo contra principios que estén en el Tratado de Libre Comercio. No está en sus principios del Tratado de Libre Comercio. En el Tratado de Libre Comercio no hay una obligación de respetar una instalación de un sistema que tiene esos objetivos verdaderamente inaceptables para México", mencionó al desestimar las críticas que han señalado que con esta reforma se incumplirían algunos términos del T-MEC.

Para él, los motivos que subyacen detrás de la oposición a este proyecto de Ley se debe a que los grandes consumidores están organizados en sociedades de autoabasto que no pagan lo que deberían por el uso de la red de la CFE, mientras que la mayoría de los mexicanos tiene que hacer grandes esfuerzos por pagar su electricidad. "Es un sistema de veras oligárquico, desvergonzadamente".

"No aceptan ningún cambio. Si hubieran aceptado la resolución en la que, bueno está bien, vamos a pagar. Dices, bueno hay una voluntad. No, ni eso. Están amparados todos, amparados en todo lo que salió, amparados no solo contra la ley, con todo lo que ha venido haciendo la CFE para subsistir en esta estructura de este chaleco de fuerza. No quieren ceder en nada. Es una ocupación del país, es una ocupación casi militar, y no quieren ceder un sólo centímetro, de ninguna manera", mencionó.

Cuestionado sobre cuáles son estas empresas que están detrás de esa campaña que, denunció, existe contra la Reforma Eléctrica, expresó:

"Son muchas, muchas. ¿Iberdrola? Claro que Iberdrola. ¿Femsa? Clarísimo. Todos ellos. Y hay más, lo que pasa es que a ellos los hemos señalado como ejemplo del atraco que hacen. El Presidente presentó los de los Oxxos, entonces es una vergüenza. Tienen una estructura de 10 mil empresas en el país que no pagan electricidad y tienen refrigeradores, pasas por las carreteras y tienen las luces prendidas. Y las misceláneas y las pequeñas tiendas pues tienen que pagar todo y no pueden resistir a eso".

De igual forma, Bartlett se dijo dispuesto a debatir con el expresidente Felipe Calderón, uno de los principales críticos de la Reforma Eléctrica, quien tras dejar la Presidencia de México pasó a trabajar en el sector eléctrico, con Iberdrola, una de las firmas señaladas por Bartlett.

"A ver Calderón, este que es muy hablantín. Quiero ver que Calderón diga si está de acuerdo en esto, que acepte que este país quede en manos de cuatro fondos de cinco fondos. Que son los que van a manejar la inversión en México [...] Eso es lo importante, la conciencia del país, de los propios empresarios", mencionó.

***—Alejandro Páez (AP): Le agradecemos a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que haya aceptado estar con SinEmbargo Al Aire, con Los Periodistas. Hay muchos temas. Viene la llamada cumbre de los tres amigos, viene el encuentro entre AMLO, Biden y Trudeau, y quizá uno de los temas va a ser, justamente, la Reforma Eléctrica, y yo lo preguntaría primero a Manuel Bartlett si estuviera él en esa reunión y si estuviera en calidad de argumentar a favor de la reforma, deme argumentos que el Presidente debe llevarles a sus contrapartes, para decirles tranquilos esto va en este sentido.

—Manuel Bartlett (MB): Yo creo que el Presidente ya lo ha contestado muchas veces en sus mañaneras. Ha sido, inclusive, muy directo en su planteamiento. Hace algunas mañaneras, hace tiempo, le preguntaron sobre el Tratado de Libre Comercio, el nuevo, el T-MEC, si chocaría la reforma constitucional que planteó el Presidente con el Tratado de Comercio, y él dijo que el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, no puede sostener reformas que son contrarias a los intereses nacionales, y lo dijo más fuerte ´reformas que son un robo´, que son totalmente adversas. Ya lo ha dicho él muchas veces. Lo volvió a repetir ayer o antier. Él considera que la reforma es necesaria porque defiende los intereses nacionales más elementales en materia de energía y así lo ha dicho con toda claridad. Ha dicho ´si surge el tema, bueno, yo les voy a decir esto´. De manera que ahí está la respuesta que daría él no yo.

—AP: ¿Y no le preocupa, don Manuel, que la presión que venga de Estados Unidos, de por sí está atorada la reforma de momento, pare de plano o modifique no al gusto de ustedes, sino al gusto de los socios?

—MB: Mira yo creo que es una reforma, ya hablando de la reforma del Presidente, es una reforma perfectamente comprensible para los socios, para Estados Unidos y Canadá, y te voy a decir por qué, entrando ya a más detalle. Ya ustedes entendieron la iniciativa, la entendieron bien. Considero que es clara, es sencilla, no está llena de conceptos técnicos que no se entiendan, y en la reforma se explica claramente que lo que han impuesto en la reforma de Peña Nieto no es un sistema de competencia, no es un sistema respetable de competencia neoliberal o lo que sea, sino que es un verdadero atraco y lo hemos dicho muchas veces y lo ha demostrado el Presidente en todas sus pláticas. No es defendible una reforma de este tipo.

Yo considero que una discusión seria frente a cualquier diplomático, frente a cualquier analista, tendría que aceptar que esta reforma es inaceptable para México. Es un sistema que tiene por objetivo la desaparición de la CFE, un sistema que tiene toda una serie de mecanismos para que desaparezca la empresa más importante de este país y quede el sistema eléctrico en manos de empresas extranjeras, y aunque fueran nacionales. Es un mecanismo perverso, no es una reforma defendible desde el punto de vista lógico. Por eso yo creo que un análisis cuidadoso de esta reforma a partir de los elementos que tiene la exposición de motivos y más que se tiene para demostrar precisamente que esta reforma es inaceptable.

Se dice, ´es una reforma que va a establecer la competencia´. Falso. La reforma establece monopolios privados. La reforma establece lo contrario de lo que dice. ¿Cómo es posible que se plantee y se diga una y otra vez, por parte de los defensores del sistema implantado, que es una reforma que va a mejorar el Sistema Eléctrico Mexicano? Es insostenible, y lo explicamos con todo detenimiento en la exposición de motivos y por eso tenemos, se los digo, la autoridad moral de que lo que ha presentado el Presidente es absolutamente necesario y desenmascara un proyecto que no tuvo ningún límite, ninguna limitación, de los propios intereses nacionales, de Peña Nieto y compañía, en el establecimiento de todo este sistema de atraco, en todo sentido.

Por eso yo creo que tiene el Presidente la autoridad moral para decirlo. No estamos yendo contra principios que estén en el Tratado de Libre Comercio. No está en sus principios del Tratado de Libre Comercio. En el Tratado de Libre Comercio no hay una obligación de respetar una instalación de un sistema que tiene esos objetivos verdaderamente inaceptables para México.

CFE es la empresa más importante del país. El desarrollo del país depende de la electricidad cada vez más. La industria, el comercio y la vida social dependen de la electricidad. Dejar que este despropósito se imponga es poner a México en una situación verdaderamente de desastre. Imagínense ustedes que quedamos en manos de tres monopolios privados, que son los que se sostienen, las empresas más fuertes. Tienen una total concentración. Los grandes consumidores están organizados en sociedades de autoabasto que no pagan la red, que se suben sin ninguna limitación, que no compiten. Todo, prácticamente todo el sector de los grandes consumidores, están operando en estas condiciones. Por eso, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) defiende mucho la reforma, porque defiende a los empresarios más importantes de este país, que no pagan y que están en una situación de verdadera... es un sistema oligárquico, totalmente.

No pagan los grandes empresarios y el problema que tiene la CFE, permanentemente, es que la población hace esfuerzos por pagar, la mayoría de los mexicanos tiene que hacer grandes esfuerzos por pagar su electricidad y los grandes no pagan, es un sistema de veras oligárquico, desvergonzadamente.

En 2012, el entonces Vicepresidente Joe Biden y el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador se reunieron en un hotel de la CDMX. Foto: Cuartoscuro.

—Álvaro Delgado (AD): Ahora, licenciado Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, ante este esquema parasitario que fue la reforma de Enrique Peña Nieto, que sigue vigente, se hace un planteamiento alterno que prioriza el interés nacional. Mucha gente que nos está viendo y escuchando, seguramente no ha leído la iniciativa, ni la exposición de motivos. Yo le quiero preguntar, ¿cuáles son los mitos y los motes de la Reforma Eléctrica propuesta por el Presidente a los ojos de sus opositores?

—MB: A los ojos de los opositores es una reforma que les va obligar a pagar, con la que van a tener que cumplir como todos los mexicanos sus responsabilidades. Eso es lo que están defendiendo. Tenemos desde que el Presidente mandó la iniciativa a finales de septiembre, como lo anunció muchas veces, no fue sorpresa, él dijo ´voy a hacer esto, porque esto es un despojo que no aceptamos´, no han podido, desde que se conoció, los expertos, porque eso sí no sueltan siempre expertos, la prensa está llena de ataques, bien pagaditos, desde hace tres años. Las empresas establecidas ahí tomaron la decisión de que no iban a permitir nada y que iban hacer una campaña contra el director y gran enemigo, porque como yo estuve en el Senado en contra de la Reforma Energética, mi nombramiento no fue bien recibido por los intereses que la sostienen. Desde entonces están en una campaña claramente, descaradamente, pagada.

No han podido, desde que presentó la iniciativa el Presidente, no han podido criticar uno sólo de sus grandes aspectos, ninguno. ´Es la energía sucia de la CFE´, ´van a acabar con la energía limpia´, ´van a subir las tarifas´, ´el subsidio va a ser enorme´, pero nunca tocan lo que tocamos en el punto por punto de la iniciativa. Desde la descripción del sistema, el despacho de la electricidad, las redes y todo lo que tenemos ahí, punto por punto, no han podido criticar nada de ello porque no tienen ningún elemento para hacerlo.

Es muy fácil, una vez que pueden entrar en el manejo, aquí en la CFE, por todos lados te encuentras trampas. Todo está hecho para que los grandes empresarios ganen, las empresas sumadas a ellos, y todo en detrimento de la CFE, todo. Aquí está descrito cómo no pagan esto, no pagan lo otro, no nos despachan, las redes están sobrecargadas. Todo esto no lo han podido criticar y no pueden.

Entonces, el llamado del Presidente es un llamado sensato, democrático y si podemos decir que está cargado de ideología nacionalista. Es algo mucho más sencillo que eso: el Sistema Eléctrico Mexicano es la garantía que tienen los mexicanos para tener electricidad que es la vía de desarrollo y está planteado de tal manera que es un despojo, es un sistema que permite grandes ganancias por un lado y el abandono a la población.

—AP: ¿Quién paga en particular, don Manuel, estás campañas a articulistas, a medios, a expertos, quién en particular paga estas campañas?

—MB: Yo me acuerdo que un viejo político, Lauro Ortega, exgobernador de Morelos, que era un pragmático fantástico, decía cuando veía una cosa así: ´a ver Licenciado, a quién bendice el crimen´. ¿A quién bendice el crimen? Pues esos son. Tienen un cuarto de guerra, tienen a sus expertos o sus empleados en electricidad que están viendo todos los días qué hace la CFE para darle un golpe, para sacar, y boletinan las causas, los objetivos de la ofensiva. No han permitido absolutamente nada, no claudican en nada. Ellos tienen un sistema de ataque y lo están defendiendo con todo.

El día que salió la reforma legal que el Presidente ordenó, el mismo día que se publicó, aparecieron cientos de amparos, todos los despachos esos que cobran por hora, todos están contratados. Inmediatamente empiezan a atacar, los amparos y las suspensiones y todo. Están decididos a no aceptar un solo arreglo, una sola medida de perfección, de modificación.

La CRE, Comisión Reguladora de Energía, establece una disposición en la que dice que tiene que pagar la transmisión. La transmisión tiene un valor, digamos, del 108 por ciento a diario del costo de la energía, los grandes consumidores consumen miles de millones de pesos, entonces ese porcentaje es un dineral que se reparten entre Iberdrola, Enel, y todas estas generadoras y tienen recurso para estar pagando a la prensa y eso es evidente.

—AD: ¿Pero a quién se refiere específicamente, don Manuel, a Femsa, a Iberdrola, a qué empresas de manera específica?

—MB: Son muchas, muchas. ¿Iberdrola? Claro que Iberdrola. ¿Femsa? Clarísimo. Todos ellos. Y hay más, lo que pasa es que a ellos los hemos señalado como ejemplo del atraco que hacen. El Presidente presentó los de los Oxxos, entonces es una vergüenza. Tienen una estructura de 10 mil empresas en el país que no pagan electricidad y tienen refrigeradores, pasas por las carreteras y tienen las luces prendidas. Y las misceláneas y las pequeñas tiendas pues tienen que pagar todo y no pueden resistir a eso.

No aceptan ningún cambio. Si hubieran aceptado la resolución en la que, bueno está bien, vamos a pagar. Dices, bueno hay una voluntad. No, ni eso. Están amparados todos, amparados en todo lo que salió, amparados no solo contra la ley, con todo lo que ha venido haciendo la CFE para subsistir en esta estructura de este chaleco de fuerza. No quieren ceder en nada. Es una ocupación del país, es una ocupación casi militar, y no quieren ceder un sólo centímetro, de ninguna manera.

—AP: Aunque se tenga la opinión pública a favor es posible que en el Congreso no se logren los votos. Que el PRI diga, no bueno me voy con mis compadres del PAN y lo que queda del PRD, y no pasa la reforma. ¿Cuál es el plan B del Gobierno de México, don Manuel?

—MB: Aquí el plan que existe en defensa de este país es que salga la reforma. Sería un desastre que no pasara. El PRI sigue en pláticas, ya lo dijo su coordinador en la Cámara de Diputados. Por qué digo yo que el PRI debería votar, la verdad, porque su reivindicación. ¿Qué ha pasado con el PRI?, ¿en dónde está el PRI? En el sótano. ¿Por qué? Por que renunció a sus principios, porque el priismo kantiano, atrabiliario, corrupto que llevó a cabo la reforma, Videgaray y todos ellos, representan una parte que no es, ni por mucho, la esencia del PRI.

Y yo creo que es tan grave el asunto que los priistas y lo que les queda de partidarios deberían de votar porque no es una reforma, digamos, del Presidente personal, no es algo que haya tomado. Él siempre ha estado en contra de la privatización y extranjerización de las dos empresas, siempre, en sus campañas. Antes de que se iniciara la reforma, Andrés Manuel llenó el zócalo tres veces y anunció que estaría en las puertas del Senado, aquí en frente de donde estoy yo, en Reforma, y lo siguieron, miles y miles de gente.

—AP: ¿Plantea usted que una posibilidad es la movilización social, don Manuel?

—MB: Él dijo ayer que va a trabajar y a tener comunicación con la población respecto a esta reforma. Él representa de todas maneras representa con gran indignación... a mí hasta risa me da cuando leo a determinados personajes, que muy sabios y muy inteligentes, cuando dicen, por ahí uno que fue secretario particular de un Presidente, escribe por ahí y hace encuestas y dice hace una semana. Es un artículo precioso, de veras para leer, y lo han repetido otros, también igual de pomposos, sabios. Dice: nosotros creíamos que el desgaste de poder iba a ir rebajando a López Obrador, pero no ha sido así, sigue creciendo, dice, está en 61 por ciento de aprobación, pero eso no puede ser, es inconcebible. Y luego termina diciendo ese personaje, secretario particular de un Presidente, pero la popularidad no sirve para todo.

Entonces, andan buscando desesperadamente cómo entender ese fenómeno. Pues ese fenómeno, que es López Obrador, presenta la iniciativa que es una parte de la historia de lo que ha venido presentando toda su vida. De manera que está el autor de la reforma, el que ordena la reforma, el que está impulsando, el que tiene al 61 por ciento de la población con su apoyo.

—AD: Uno de los críticos más tenaces de esta reforma, específicamente, aunque también de otros temas, es un personaje que se llama Felipe Calderón y con él una estela de personajes que han trabajado o trabajan en empresas extranjeras como el caso mismo de Calderón, empleado de Iberdrola, pero en la argumentación que habrá hacía la votación en el Congreso, que requiere una mayoría calificada por ser una reforma constitucional, ¿usted estaría dispuesto a debatir personalísimamente con Felipe Calderón, específicamente sobre esta Reforma Eléctrica qué él califica de retrógrada y sucia?

—MB: Bueno, claro pero eso es lo que dice nada más. Que diga lo demás, ni él mismo lo hace. Mira, otro personaje, ahorita que estoy con ganas de citar personajes, Quintana, el gran director del Financiero-Bloomberg. Quintana escribe otro artículo también de pena, es un furibundo enemigo de la reforma. Necesitamos demostrar que no sirve, no se han presentado los argumentos necesarios. Eso está muy mal. Desesperado porque no hay argumentos y no los hay. Y no los hay porque realmente es una barbaridad.

No solamente podemos decir que el sector privado no está hecho para manejar servicios públicos y menos en un país con la desigualdad del nuestro. La historia lo demuestra. Hay un apunte de la historia de la electricidad de México en la exposición de motivos del Presidente. Siempre, cuando los privados han tenido el control de la electricidad, la electricidad está donde se gana dinero, donde no se gana dinero no van, es ese el objetivo de una empresa. Y siempre ha tenido que entrar el Estado, por el Estado el Gobierno tiene que cuidar el costo de la electricidad porque es el que daña a toda la población. Esa lucha se ha dado siempre.

Pero ahora no solamente hay una simple concentración. Estas empresas han logrado una concentración en las partes más productivas del país, volviendo a recordar lo que pasó antes de los 30, cuando crea Lázaro Cárdenas... porque no había electricidad más que las sociedades, la CFE la empuja el movimiento revolucionario, la hace crecer, porque no hay electricidad. Finalmente López Mateos compra las últimas empresas y vamos y crea esta enorme empresa que es una de las más importantes del mundo. Que tiene miles y miles de kilómetros de transmisión.

Esa empresa está amenazada sistemáticamente como lo demostramos. Vamos perdiendo porque no te despachan, porque pasa esto, por los monopolios privados. Va perdiendo y lo comentaba el Presidente, si no hacemos algo importante la CFE desaparece este sexenio.

Ahorita en este momento, además de esos monopolios privados, donde se meten las grandes empresas... vamos a publicar todos lo que son, cuando analizas uno de estos monopolios, sociedades de autoabasto, de veras da indignación. Son los grandes que no pagan. Es indignante, y están situados en los nodos más importante del Sistema Eléctrico. Y vendieron en 17 áreas del país, y hay nodos más importantes que están en el norte, en el área de Monterrey, Jalisco, ahí están ellos, no están en las zonas pobres del país. Reproduciendo lo que hicieron antes de la CFE están ubicados en los nodos más caros, en donde no hay grandes intereses no están.

Esa es otra demostración de que ese sistema es insostenible porque es la desgracia del país, pero además son: Iberdrola, que es a la que vendió más Calderón más espacio, es la más grande. Enel, una empresa pública italiana que viene aquí a hacer dinero con instrumentos ilegales. Pero no sólo están esas empresas ya concentradas en los lugares más rentables sino que además esas empresas son propiedad de los fondos, de los grandes fondos, eso es algo todavía más grave.

Iberdrola finge ser una empresa que quiere mucho a los mexicanos y que ayuda. Cuando hubo algunos señalamientos a Iberdrola dijo por ahí: ´no, si nosotros tenemos socios muy decentes, realmente buenas personas´ [como] Blackrock. El señor que tiene ahorita destrozada a la población española subiéndole los precios porque ese es el sistema que quieren, porque el Estado o el Gobierno no tiene capacidad para enfrentarlos ni tiene una CFE para poderlo hacer. Se sientan en Madrid, precioso Madrid, en sus consejos de administración. Es un español, que por cierto lo andan persiguiendo, que habla muy bien. Y los que están sentados en el consejo de administración son los dueños, los verdaderos dueños son los fondos; es el capitalismo financiero. La concentración que ya hay de esas empresas aquí, están concentradas arriba porque los fondos tienen las manos metidas en todos.

El Sistema Eléctrico en México quedaría en manos de cuatro fondos, de cinco fondos que sesionan quién sabe dónde y deciden dónde van a invertir para sostener electricidad. Quieren que México produzca o que México nada más compre la electricidad de Estados Unidos. Quedamos en esa situación, es un desastre para México, por eso a ver si resisten los partidos. El PAN nació en contra de Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera. El PAN nace cuando la Revolución está en su punto culminante, en contra de la expropiación petrolera. Ahí salió un panista a decir: ´no vamos a permitir de ninguna manera...´. Yo no pienso en ese panismo. Lo que pienso es en la conciencia de los mexicanos que están sentados ahí en las cámaras. Todos son mexicanos. ¿Quieren esto?

A ver Calderón, este que es muy hablantín. Quiero ver que Calderón diga si está de acuerdo en esto, que acepte que este país quede en manos de cuatro fondos de cinco fondos. Que son los que van a manejar la inversión en México, que ya está reflejado ahorita en esta concentración, en donde hay dinero igual que en 1936. Eso es lo importante, la conciencia del país, de los propios empresarios. Ese Consejo Coordinador Empresarial que representa a esos que no pagan. Pues [Carlos] Salazar, pues quién es Salazar es un alto funcionario de FEMSA durante toda su vida. Por qué no está contento con la reforma, porque los OXXOS no pagan y no pagan porque él fue el gran funcionario de allá. Pero esos intereses están equivocados. Cómo defender la dependencia extranjera de su electricidad, de los empresarios. Tener quién sabe dónde las decisiones de inversión, cuando las deben de tener aquí en una vivencia política social en México.

Es un error de los propios empresarios. En el corto plazo el no pagar, el ganarmucho, ¿pero y el futuro? Por eso creo que deben de salir.