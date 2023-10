Pide IATA priorizar atención en el AICM

En el marco del foro "Legislación aeronáutica para la construcción de una política nacional" en la Cámara de Diputados, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) pidió priorizar el buen estado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (

).Cinthya Martínez, gerente para México de la IATA, comentó que se debe asegurar la regulación económica en los aeropuertos para soportar el desarrollo de la capacidad de cada uno en el marco del crecimiento continuo del tráfico aéreo."Vemos con buenos ojos el presupuesto anunciado para 2024, de mil 500 millones de pesos para el aeropuerto de la Ciudad de México, ya que al ser nuestro hub, el aeropuerto más grande y principal, es indispensable que esté en buenas condiciones, que se remoce todo lo que es necesario y que crezca para cubrir la demanda no sólo la actual, sino la que viene."Si bien, con la reducción de slots, se mandan operaciones a otros aeropuertos menos congestionados, el aeropuerto no se puede olvidar y es indispensable que se siga fortaleciendo, es una prioridad que se tenga en el radar y que se haga lo antes posible", indicó.La ejecutiva agregó que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) debe fortalecerse no sólo con más presupuesto, sino también con especialización y capacitación continua.Durante el foro, los principales actores de la aviación nacional y diputados plantearon la necesidad de contar con un marco jurídico que brinde certidumbre, garantice eficiencia, sostenibilidad, así como seguridad al sector, pasajeros, tripulación y del espacio aéreo.Aviación, sector clave para la economía nacionalEl diputado Javier López Casarín, del Partido Verde, mencionó que la aviación es un sector clave para la economía y el desarrollo de México y que la política aeronáutica debe contar con la coordinación de múltiples actores además de tomar en cuenta los desafíos y las oportunidades que se tienen y que vendrán en el futuro.Ángel Domínguez Catzín, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, enfatizó que la aviación es transversal y va más allá de ser vista como un medio de transporte. Por ello, deben unirse esfuerzos con la sociedad para crear una política pública en materia de aviación."No puede ser sólo un conjunto de directrices, ni papel y tinta sino un compromiso con la Nación. Debe dotarse a la Agencia Federal de Aviación Civil de facultades para gestionar los recursos que obtiene de su operación, que se queden en la agencia para pagar mejores salarios, dotarla de tecnología y así podrá hacer un mejor trabajo", detalló.Durante su participación, el D. Emmanuel Reyes, de Morena, celebró la recuperación de la Categoría 1 de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y comentó que trabajando en conjunto se transformará al país."Este logro nos compromete a ser mejores y a nunca más permitir que se pierda la categoría que tanto ha costado."Es esencial que trabajemos en la política del sector, es de suma importancia para la generación de empleos, innovación, tecnología, exportaciones, divisas y promover la gestión de recursos humanos para asegurar que México cuente con mano de obra para la industria", dijo.Legislación colocará a la aviación como una industria estratégicaPor su parte, la diputada Mónica Herrera Villavicencio de Morena, añadió que la legislación colocará a la aviación como una industria estratégica para el país, mediante una infraestructura incluyente, pero sobre todo una política humanista.Mientras tanto, Alejandro Varela Arellano, coordinador jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, explicó que uno de los países que más incrementó sus vuelos internacionales fue México y por ello la AFAC se encontró con más trabajo.Relató que después de esto se hizo un análisis de cómo fortalecer la agencia en conjunto y se replantearon las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil, las cuales no habían tenido ninguna adecuación mayor desde 1995."Apenas estamos alcanzando el futuro, modificando nuestro marco jurídico que tenía un retraso. Es el momento para encontrar unión, diálogo y ser propositivos para que llegue una política aeronáutica que muestre que somos una de las mejores naciones", dijo.