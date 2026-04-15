logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Pide Nissan ayuda para conservar oferta laboral

Por El Universal

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
Pide Nissan ayuda para conservar oferta laboral

CIUDAD DE MÉXICO.- A un año de la aplicación de aranceles para exportar vehículos a Estados Unidos, Nissan Mexicana hace un llamado al gobierno para buscar un mecanismo que permita conservar empleos, pues en los próximos meses eliminaría un turno en las plantas de Aguascalientes.

La compañía envía los modelos Sentra y Kicks a la Unión Americana, los cuales pagan 25% de arancel sobre el porcentaje restante de 75% de contenido regional bajo las reglas del T-MEC.

Al absorber el pago del arancel, Nissan asumió gastos de 1 a 1.2 millones de dólares en el último año, por lo que el segundo fabricante de autos en México redujo sus exportaciones a EU.

Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana, dijo que la compañía ha tenido la capacidad de amortiguar el impacto del arancel, pero esa flexibilidad está llegando a un límite.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"El nivel de producción y exportación que hemos reducido en los últimos meses está llegando a una condición tal que Nissan Mexicana está cerca de reducir grupos de trabajo en las plantas en el país.

El año pasado, Nissan fabricó 669 mil vehículos, 1.7% por debajo de 2024.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    FMI prevé crecimiento económico de 1.6% para México
    FMI prevé crecimiento económico de 1.6% para México

    FMI prevé crecimiento económico de 1.6% para México

    SLP

    EFE

    Para 2027, el FMI proyecta 2.2%, mejorando sus pronósticos previos

    Gobierno rechaza que exista un incremento en precio de la tortilla
    Gobierno rechaza que exista un incremento en precio de la tortilla

    Gobierno rechaza que exista un incremento en precio de la tortilla

    SLP

    El Universal

    Se establecen contactos directos con productores para evitar abusos y presiones inflacionarias en la cadena de suministro.

    Banxico designa a Aldo Dylan Heffner como economista en jefe
    Banxico designa a Aldo Dylan Heffner como economista en jefe

    Banxico designa a Aldo Dylan Heffner como economista en jefe

    SLP

    El Universal

    Con estudios en ITAM y Northwestern, Heffner tiene amplia experiencia en medición económica.

    FMI mejora previsión para México, pero sigue rezagado
    FMI mejora previsión para México, pero sigue rezagado

    FMI mejora previsión para México, pero sigue rezagado

    SLP

    El Universal

    Economía crecería 1.6% en 2026 y 2.2% en 2027; conflicto en Medio Oriente presiona panorama global