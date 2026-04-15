Pide Nissan ayuda para conservar oferta laboral

CIUDAD DE MÉXICO.- A un año de la aplicación de aranceles para exportar vehículos a Estados Unidos, Nissan Mexicana hace un llamado al gobierno para buscar un mecanismo que permita conservar empleos, pues en los próximos meses eliminaría un turno en las plantas de Aguascalientes.

La compañía envía los modelos Sentra y Kicks a la Unión Americana, los cuales pagan 25% de arancel sobre el porcentaje restante de 75% de contenido regional bajo las reglas del T-MEC.

Al absorber el pago del arancel, Nissan asumió gastos de 1 a 1.2 millones de dólares en el último año, por lo que el segundo fabricante de autos en México redujo sus exportaciones a EU.

Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana, dijo que la compañía ha tenido la capacidad de amortiguar el impacto del arancel, pero esa flexibilidad está llegando a un límite.

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"El nivel de producción y exportación que hemos reducido en los últimos meses está llegando a una condición tal que Nissan Mexicana está cerca de reducir grupos de trabajo en las plantas en el país.

El año pasado, Nissan fabricó 669 mil vehículos, 1.7% por debajo de 2024.