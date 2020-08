Pide senador del PAN no cancelar concesión del puerto de Veracruz

El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que cancelará el contrato de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) genera incertidumbre puesto que la paraestatal es el mayor empleador en dicha entidad, que genera 140 mil empleos directos e indirectos cada año.

En conferencia de prensa virtual el senador panista Julen Rementería reclamó que el mandatario no está dando la información correcta al asegurar que la APIVER es una empresa privada, puesto que el 99% de sus acciones son propiedad del gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. "Son lamentables declaraciones del Presidente, sigue provocando incertidumbre para el país, la poca información que tiene o le pasaron puede traer graves consecuencias. En este puerto se otorgan 40 mil empleos nuevos de manera directa y 100 mil de manera indirecta, y el mensaje del Ejecutivo sólo genera más desconfianza", dijo.

Este miércoles el presidente calificó como una "simulación" y "un engaño" la concesión por 100 años del puerto de Veracruz a la empresa Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V.; dijo que es una concesión única en el mundo y que ni siquiera el presidente Porfirio Díaz se atrevió a tanto durante su mandato de más de 30 años.

Dijo que la administración de ese puerto está entregada completamente a particulares y se buscará conocer los motivos a detalle de la prorroga que entregó por 50 años más el gobierno de Enrique Peña Nieto. El senador panista dijo en su conferencia de prensa que la Administración Portuaria es una empresa de participación estatal mayoritaria donde los accionistas únicos son Banobras, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el mismo Gobierno federal y que no se debe revocar la concesión de Apiver puesto que ese modelo funciona no sólo en México sino en otros países del mundo donde ha demostrado su eficacia. Pidió que haya un equilibrio entre el actuar del gobierno y de la inversión privada. "El gobierno debe tener fuerza y capacidad para poder interactuar, pero hay tareas donde otras inversiones deben poder generar los impuestos que necesita el gobierno, y aunque este no es el caso, si esto desaparece perjudicaría al comercio exterior, no habría esa certeza de inversión y la generación de nuevos empleos", afirmó.