Pide tu indemnización si eres de los afectados de Volaris: Profeco

Si fuiste de los que sufrieron por una cancelación de vuelos de Volaris, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) asegura que la aerolínea te debe compensar.

A la fecha, Volaris ofrece a sus clientes una protección de 2 mil pesos en crédito electrónico y les otorgó un cambio para el siguiente vuelo disponible.

De acuerdo con los "Derechos y obligaciones de los pasajeros del servicio público de transporte aéreo" de la Profeco, la aerolínea es responsable de reintegrar el precio del boleto o la parte no realizada del viaje.

¿Qué más incluye la compensación?

Además, deberán otorgar una indemnización que no puede ser inferior a 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

También debe ofrecer un "transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto".

O bien ofrecer un transporte en una fecha posterior al destino y una indemnización que no debe ser menor al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2022 Volaris reportó ante Profeco un total de 132 vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Hasta el 3 de noviembre, en total la Profeco brindó 12 asesorías, seis conciliaciones exprés y cero quejas.