Piden homologar protocolos sanitarios para reactivar turismo en el Caribe

CANCÚN (EFE).- Aunque hay optimismo en la recuperación turística del Caribe hacia finales de este año, es importante que las políticas sanitarias entre los países de la región se homologuen, señaló Alejandro Zozaya Gorostiza, CEO de Apple Leisure Group, empresa estadounidense líder en los segmentos vacacional y hotelero.



Con motivo de la Cumbre Mundial de Turismo que se celebra en Cancún (México), Alejandro Zozaya destacó que ante la campaña de vacunación en Estados Unidos, principal mercado emisor de turistas, hay un ambiente de optimismo generalizado que debe ser respaldado por la implementación de protocolos únicos en materia de sanidad.

"Esta situación no es pareja, en cada lugar tenemos diferentes impactos y ritmos en la recuperación, pero en lo general, hay optimismo con la recuperación del mercado estadounidense que es el más importante para la región", expresó.

"Es importante que los países asuman mayor coordinación, actúen de manera homogénea, que todos acepten los mismos protocolos, y no sucede que, por ejemplo, hoy da igual si uno está vacunado o no", agregó.

Dijo que aunque la llegada de la vacuna incentivó el ánimo por viajar, la recuperación de la actividad turística en el mundo no es igual, al tener que ver con las políticas de cada país, de ahí que mientras en América va más rápido, en Europa es más lento.

"Nueva Zelanda es de los pocos países que permite que llegue la gente vacunada, pero a muchos países del Caribe les da igual. En Europa ya se comenzó a tomar iniciativas para lograr un certificado o pasaporte de vacunación, lo que facilitará mayor tránsito", añadió.

En el caso particular de México, mencionó que es de los países que más rápido se recupera, por la misma necesidad de no haber recibido ningún apoyo del Gobierno federal, por el avance de la vacunación en Estados Unidos, principal mercado de la región, y al no haber implementado restricciones de ingreso al país.

"Actualmente hay un repunte en reservas, bastante ánimo por querer viajar y México ofrece muchas ventajas y pese a las campañas agresivas de Estados Unidos para promover viajar sin salir del país, compite muy fuerte junto con el Caribe contra eso", indicó Zozaya.

"Cada nación tiene que ver por su economía interna", indicó.

Además de las políticas de cada país, mencionó que la falta de conectividad es otro obstáculo que afecta porque hace más lenta esa recuperación, ya que algunas aerolíneas pequeñas desaparecieron, y al haber menos habitaciones de hotel disponibles y mayor demanda, los precios se incrementan, con la consiguiente afectación al sector hotelero que se ve en la necesidad de bajar tarifas.

México es de las naciones que más rápido se recupera porque no tuvo restricciones para entrar al país, pero por otro lado, no hay cruceros.

El turismo no recibió ninguna ayuda del Gobierno federal y eso hace que los hoteleros, prestadores de servicios, se obliguen a abrir más rápido, dijo.

"En España tenemos hoteles cerrados, pero el Gobierno paga el salario al personal. Lo mismo sucedió en Jamaica y República Dominicana, donde se cubría parte del sueldo de los trabajadores, por lo que hay menos prisa para abrir, en cambio en México, si no abres te mueres", indicó.

Zozaya Gorostiza destacó que México deberá trabajar mucho en la promoción pues cuando comience la reactivación general de los destinos, y de los cruceros, habrá una fuerte competencia.

De manera particular, como empresa, dijo que el impacto fue fuerte al comenzar la pandemia porque tuvieron que cerrar unos 60 de los 67 hoteles que tenían, sin embargo, resaltó que las crisis son también áreas de oportunidades para los que la saben aprovechar.

"Cuando veamos la gráfica de crecimiento, no de utilidad, se podrá observar que durante el periodo de crisis de la covid-19 fue cuando crecimos más. Actualmente tenemos 106 hoteles, de los cuales 48 están en Europa", destacó.