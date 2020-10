Plan de infraestructura tiene alcances limitados: Intercam Banco

El convenio de colaboración entre el gobierno federal y la iniciativa privada para invertir en proyectos de infraestructura, energía y comunicaciones, es positivo, pero con alcances limitados, consideró Intercam Banco.

"Aún si sumamos los 259 mil millones a los 859 mil millones anunciados en noviembre, el total de la inversión anunciada apenas rebasa 4% del PIB; y en los proyectos de energía no aparece nada con respecto a generación de electricidad. Las acciones contribuyen, pero no resuelven el problema de falta de inversión en la economía", dijo la firma.

Para Intercam, estas inversiones y la suma de las que anunciaron el pasado mes de noviembre poco cambiarán la expectativa de crecimiento en 2021 de entre el 3% y 3.5%, después del golpe de Covid-19 en 2020.

"Consideramos que la mayor parte de la recuperación vendrá de la demanda externa, y no de la demanda interna ya que estos proyectos son aún insuficientes. Si bien es un primer paso para aumentar la inversión, faltan varios proyectos más para poder hablar de un nuevo ciclo de inversión que ha estado frenado prácticamente desde hace cuatro años. Posiblemente la buena noticia sea referente a las inversiones que se harán en el sector enérgico que aun considerando que son precarias, porque es la parte que había estado esperando el mercado desde inicios del año", dijo.

Intercam Banco explicó que de los 39 proyectos presentados, siete ya se encuentran en ejecución, con 38 mil millones de pesos en inversión, mientras que 156 mil millones de pesos se destinarán al sector de comunicaciones, 98 mil millones a energía y 2 mil millones a obras de agua y medio ambiente.

"La gran mayoría se concentra en la construcción de carreteras, libramientos, caminos, puentes y muelles además del tren México-Querétaro, trenes suburbanos y la modernización de Puerto Progreso. Los proyectos de energía se concentran en transporte y almacenamiento de hidrocarburos y actividades de transformación de hidrocarburos. La mayor parte de los proyectos iniciarán obras en 2021. Todos los proyectos se ejecutarán bajo esquemas de participación privada, ya sea por concesión o como alianza estratégica con entidades estatales", detalló.