Planea CFE invertir 381 mil mdp en los próximos seis años

Comisión Federal de Electricidad (CFE) planea invertir 381 mil 144 millones de pesos en los próximos seis años para fortalecer su participación en el sector eléctrico. De acuerdo con su Plan de Negocios 2020-2025, la empresa eléctrica estatal busca "mantener su liderazgo en la generación de energía eléctrica, para lo cual es necesario terminar la construcción de las centrales generadoras que se licitaron con anterioridad a la Reforma Energética, así como construir nuevas centrales para atender el crecimiento de la demanda, reducir los costos de producción e incrementar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)".

El documento presentado este viernes señala que en el periodo de referencia entrarán en operación comercial diversas centrales de generación que formaron parte de las decisiones de inversión del proceso de planeación anterior a la Reforma Energética. El 53% de esos recursos se orientará a financiar proyectos de generación, dentro de los que destacan la construcción nuevas centrales, así como la inversión para mantenimientos. La cartera de proyectos de inversión está conformada por las obras que están en el mecanismo de planeación.

No obstante, CFE reconoció que los montos de inversión "están sujetos al análisis, disponibilidad de recursos y aprobación de las instancias correspondientes". Otro 20% se destinará a proyectos de la subsidiaria CFE Distribución; 20% más irán a CFE Transmisión. El resto corresponde a proyectos de otras empresas de la CFE, incluyendo 15 mil 100 millones de pesos se destinarán a partir de este año y hasta 2024 para CFE Internet para Todos, con los cuáles iniciará el proyecto Iluminación de Fibra Óptica Oscura en sus fases 0 y 1, con un costo asociado de mil 788 millones de pesos.

La empresa productiva de Estado subrayó que entre 2020 y 2021 entrarán en operación comercial diversas centrales de generación que formaron parte de las decisiones de inversión del proceso de planeación anterior a la Reforma Energética. Todas estas centrales se han construido mediante el esquema financiero PIDIREGAS: algunas como Obra Pública Financiada. Además, la actual Administración propuso de forma prioritaria la construcción, adquisición o coparticipación en centrales de generación, las cuales serán financiadas a través del nuevo esquema de autofinanciamiento denominado Fideicomiso Maestro de Inversión (FMI), cuya creación fue aprobada en la 39ª Sesión Ordinaria.

Es decir, en un esfuerzo por ampliar las opciones de financiamiento de los proyectos de inversión se está trabajando en el desarrollo de este esquema de autofinanciamiento. Mediante este esquema CFE invertirá las utilidades generadas por los negocios de transporte y comercialización de gas y el de transporte de energía eléctrica, entre otros, en proyectos de generación que tengan el potencial de alcanzar un adecuado retorno financiero, ligado básicamente a la reducción de costos de producción de energía eléctrica. El FMI será un vehículo de inversión activo y no recibirá recursos federales.

El plan de negocio de CFE considera que uno de sus objetivos es mantener la participación mayoritaria en la generación de electricidad y el mismo tiempo incrementar el valor patrimonial de la empresa, lo que resulta indispensable la renovación del parque de generación. CFE no descarta la posibilidad de desarrollar proyectos de infraestructura con la participación de empresas privadas, donde además de compartir financiamiento de la inversión asociada se puedan compartir riesgos de desarrollo y ejecución que permitan aprovechar las eficiencias, las mejores prácticas de la industria y las capacidades técnicas, legales, económicas y de mercado con que cuentan para alcanzar resultados óptimos operativos y financieros en beneficio de ambas partes. Bajo este esquema, la empresa deberá siempre conservar la propiedad y operación de los activos. Los proyectos que se pretenden desarrollar bajo este esquema deberán estar asociados a la modernización y ampliación de activos existentes de la CFE, con un periodo de ejecución menor a cuatro años, y donde los beneficios netos incrementales puedan ser medibles de forma objetiva, sencilla y transparente.