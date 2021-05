Plantas de CFE ahora producen el doble de energía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó los trabajos de modernización de la hidroeléctrica Malpaso, Chiapas, ubicada en la presa del mismo nombre, y presumió que a diferencia de los gobiernos anteriores, ahora las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) producen el doble de energía.

En plena veda electoral, el presidente López Obrador habló sobre la modernización del sistema nacional de hidroeléctricas en un video que difundió a través de sus redes sociales y reiteró su compromiso de no aumentar costo de la energía eléctrica.

En un restaurante al aire libre, donde comería una mojarra tenguayaca (mojarra blanca), el titular del Ejecutivo dijo que como parte de su gira de trabajo privada hizo su tarea y supervisó "la hidroeléctrica que vamos a modernizar, ustedes saben que el río Grijalva tiene grandes cuatro hidroeléctricas Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas".

"Ahora están generando más energía eléctrica, el doble de lo que generaban el año pasado porque no les permitían turbinar el Cenace –Centro Nacional de Control de Energía; sería una historia muy larga explicarles de cómo se le daba preferencia a las empresas particulares, extranjeras, que le venden energía la CFE", dijo.

"Y las plantas públicas de la CFE permanecían paradas o subutilizadas, esta hidroeléctrica tiene seis turbinas y sólo operaban dos, hoy están turbinando cinco, esto significa generar más energía, pero también que no esté muy lleno el vaso de esta presa y la de Peñitas porque los tiempos de lluvias y está muy lleno el vaso tiene que soltar agua y por eso las inundaciones en la planicie de Tabasco", agregó.

Recordó que ahora se controla el turbinado de las presas porque en los pasados gobiernos se veía como un negocio, como por el mercantilismo, se afecta a la población y el interés público porque no se utilizan las plantas de la CFE y esto significa que el costo del energía eléctrica aumente.

"Ahora nosotros tenemos el compromiso de qué no va a aumentar el precio de la luz más allá de la inflación, y lo estamos cumpliendo, y se va a seguir cumpliendo", dijo.