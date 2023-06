Plantas de ciclo combinado no son energía limpia: ICC México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).- La International Chamber of Commerce México (ICC México) indicó que las plantas de generación eléctrica de ciclo combinado, que funcionan con gas natural y producen vapor, no pueden considerarse energía limpia, porque desvirtúa los esfuerzos para cumplir el Acuerdo de París.

No puede considerarse energía limpia una planta que quema gas natural para generar vapor, solamente porque el gobierno emitió el Acuerdo A/018/2023 a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el cual entró en vigor el pasado viernes 26 de mayo.

"ICC México, considera que la decisión de la CRE afecta los compromisos nacionales e internacionales, los cuales, buscan promover la generación de energías limpias y es alarmante que se utilicen los valores del Acuerdo de manera retroactiva en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2023-2037, pues da una señal errónea sobre la transición energética", dijo.

"México incumplirá objetivo de generar 35% de energía limpia en 2024"

Alarma que por dicho acuerdo "una parte de la energía convencional generada en 2022 se convirtió en limpia" al dársele Certificado de Energía Limpia, cuando históricamente no se consideró energía limpia por quemar gas.

"El pasado 22 de mayo la ICC México advirtió con preocupación que México incumplirá el objetivo de generar 35% de energía limpia en 2024 en el marco del Acuerdo de París y señaló que la participación de las energías limpias en la matriz de generación se ha estancado, porque incluso en 2022 su participación fue de 27% en lugar de situarse en alrededor de 32%", dijo.

Además de que se "reducirá el valor de las inversiones en Certificados de Energías Limpias (CEL) y ahonda su déficit anual, además de que contraviene el esfuerzo que México tiene en favor de la descarbonización", expuso.