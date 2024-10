Plática con Carlos Slim fue "de cortesía": Sheinbaum

Después de la reunión que sostuvo ayer en Palacio Nacional con el empresario Carlos Slim y con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que fue una plática "de cortesía" en la que hablaron de programas e inversiones.

En su conferencia mañanera de este miércoles 23 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que no hablaron en particular de sus empresas, "salvo ahí de donde hay inversiones actuales".

"Hablamos más bien en términos generales de cómo ve al país, la importancia de la inversión privada. Le platiqué del programa que tenemos de impulso a la relocalización y desarrollo regional, se interesó mucho. Y siempre es un hombre culto con el que vale la pena platicar.

"Fue una plática de cortesía, y particularmente para que nos ayude a este proyecto de impulsar la inversión privada, vinculada con la inversión en infraestructura pública para el desarrollo del país para, no solo el crecimiento económico, sino el desarrollo con bienestar.

"Fue una muy buena plática y la verdad nos va a ayudar a que salgamos adelante entre todos. No es que nos va a ayudar al Gobierno, va a ayudar a todo el plan", expresó.

Ayer martes, el empresario auguró "mucho potencial" para México y muchos buenos pasos para la economía mexicana.