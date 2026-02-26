Pobreza laboral cae a su mínimo

Ciudad de México.- Los crecientes salarios provocaron que más trabajadores cuenten con ingresos suficientes para alimentar a todos los integrantes de su hogar, opinaron analistas.

Entre octubre y diciembre, 32.3% de la población estaba atrapada en pobreza laboral, ya que el ingreso por su trabajo fue insuficiente para adquirir la canasta alimentaria y tuvieron que apoyarse en otros recursos, como las remesas y los programas sociales.

La población en pobreza laboral se redujo por quinto año al hilo y reportó la tasa más baja desde que hay registro, a partir de 2005.

La mayor reducción se reportó en el campo y zonas rurales, donde cayó de 50.7% a 46.6%, mientras en la ciudad y regiones urbanas pasó de 30.8% a 28.1%, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tras asumir la tarea de medir este indicador por la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

"La recuperación del ingreso explica la menor pobreza laboral. 2025 fue el año de menor pobreza laboral en dos décadas", destacó Guillermina Rodríguez, analista de Banamex.

Asimismo, os registros del Inegi muestran que el ingreso laboral per cápita, que incluye personas que no perciben recursos, llegó a 4 mil 63 pesos entre octubre y diciembre, un aumento de 5.3% frente al mismo periodo de 2024 al restar inflación.

La Conasami informa que el salario mínimo pasó de 88.4 a 315 pesos diarios entre 2018 y 2026, mientras que el sueldo base de cotización promedio de trabajos afiliados al IMSS alcanzó 662.8 pesos en enero, el doble que en 2018. El año pasado, la pobreza laboral disminuyó en 25 entidades federativas y la reducción más profunda se registró en Querétaro, donde la tasa pasó de 33.2% a 19.8%.

Informalidad

La organización México, ¿cómo vamos? destacó que la informalidad está estrechamente relacionada con los niveles de pobreza laboral en cada región del país.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero no sólo tienen las tasas más altas de pobreza laboral, sino también las mayores proporciones de trabajadores en la informalidad, indicó.

"El ingreso promedio de un empleo formal es casi el doble que el de uno informal", señaló.

México, ¿cómo vamos? también hizo ver que hay variables económicas correlacionadas: cuando una región tiene carencias en infraestructura y vulnerabilidad de la población, estas se reflejan en aspectos como pobreza e informalidad laboral.