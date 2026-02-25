Pobreza laboral en México 2025 alcanza mínimo histórico: 32.3 %

Ciudad de México, 25 feb (EFE).- La pobreza laboral en México cerró 2025 en 32.3 % de la población, su mínimo histórico de la serie, aunque el indicador todavía alcanza a 42.3 millones de personas cuyos ingresos laborales no son suficientes para adquirir la canasta alimentaria, reportó este miércoles la organización México, ¿cómo vamos?.

El documento precisa que el Semáforo Económico de pobreza laboral se mantuvo en amarillo.

De acuerdo con la metodología del semáforo, la meta nacional es un nivel menor a 20.5 % (verde); ubicando en amarillo a la pobreza laboral entre 20.5 % a 36 % de la población; y en rojo cuando es mayor a 36 %.

Por estados, Baja California Sur y Colima registraron las menores tasas de pobreza laboral, con 14.2 % y 17.3 %, respectivamente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En contraste, Chiapas, Oaxaca y Guerrero se ubicaron como las entidades con mayor proporción de población en pobreza laboral, con tasas superiores a 50 %, según el reporte.

Aunque el dato nacional mejoró frente al cuarto trimestre de 2024, el informe advierte que siete estados incrementaron anualmente su porcentaje de población en pobreza laboral: Ciudad de México, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Campeche y Baja California Sur.

Brecha de género persistente

La pobreza laboral afecta de forma desproporcionada a las mujeres, pues según México, ¿cómo vamos? en todas las entidades hay más mujeres que hombres en esta situación.

A nivel nacional, por cada 100 hombres en pobreza laboral hay 114 mujeres, una brecha mayor a la del trimestre previo.

En el cuarto trimestre de 2025, el Semáforo Económico por sexo marcó amarillo para los hombres (pobreza laboral de 30.1 %) y rojo para las mujeres (34.2 %).

Mercado laboral y condiciones de empleo

Como indicador complementario, el reporte estimó que el 61 % de la población no percibe ingresos laborales suficientes para cubrir el costo de la canasta alimentaria y no alimentaria; es decir, cerca de seis de cada diez personas no logran satisfacer sus necesidades básicas.

Por su parte, el reporte del observatorio laboral de la organización al cuarto trimestre de 2025 subraya que, pese a mejoras en algunos indicadores, el mercado laboral conserva fallas estructurales como la baja participación de las mujeres y una informalidad elevada.

La tasa de participación laboral nacional se ubicó en 59.3 %, por debajo del año previo (59.9 %) y del trimestre anterior (59.5 %), por lo que el Semáforo Económico de participación laboral se mantiene en rojo, según el documento.

En paralelo, la informalidad laboral se ubicó en 55 % de la población ocupada, con un aumento anual de 0.6 puntos, lo que implica que más de la mitad de los trabajadores no tiene acceso a seguridad social.

Sobre ingresos, México, ¿cómo vamos? reportó un ingreso laboral promedio de 10.847 pesos mensuales (unos 603 dólares), con un crecimiento real anual de 3.3 %.

Además, estimó que el ingreso mensual promedio en un empleo formal (14,258 pesos/792 dólares) es cercano al doble del ingreso en un empleo informal (7,902 pesos/439 dólares).