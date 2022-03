"Poco probable, repunte de inversión pública en resto de sexenio": Analista de BTG Pactual

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- El entorno de baja inversión pública que ha prevalecido en el país es poco probable que revierta su tendencia e incluso los mercados ya están descontando que el panorama cambiará al final de la presente administración, coincidieron especialistas económicos.

"Es poco probable que en lo que queda de este gobierno haya un repunte en la inversión pública, y los mercados se anticipan y están pensando en un panorama más alentador después de 2024, y ya estamos a dos años de la elección, ya no es mucho", dijo Gordon Lee, analista del banco de inversiones, BTG Pactual.

Al participar en la cumbre de capital privado 2022 organizada por la Amexcap, el especialista dijo que al inicio de la actual administración lo más preocupante para el mercado era que México pudiera perder el grado de inversión; sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió en su promesa de tener disciplina fiscal.

En ese sentido, dijo que desde el exterior existe mucho interés por México, e incluso la expectativa es más positiva si se compara con la visión que tienen los propios empresarios mexicanos.

"Es una batalla constante convencer a los mexicanos de que hay cosas buenas", dijo.

El especialista recordó que la falta de inversión en México ha sido un tema relevante desde hace muchos años, no solamente de este sexenio.

"La inversión pública ha sido poca y mala, y ante las inversiones que ha hecho este gobierno, el multiplicador va a ser muy bajo y también por la incertidumbre que se generó desde la cancelación del aeropuerto en 2018, a partir de ahí hay una situación en la que el sector privado ha estado en una huelga de inversión y creo que esa brecha en entre el sector público y privado no ha hecho más que ampliarse", resaltó.

Por su parte, el economista senior de Alliance Bernstein, Armando Armenta, destacó que el gobierno actual apostó a la estabilidad fiscal a costa de limitar la inversión privada.

"La inversión pública en México antes de la pandemia y de este gobierno siempre fue un detonador de la inversión privada, y se ve claramente como el costo de la estabilidad fiscal ha sido una caída en la inversión pública, yo diría que por una decisión política", comentó.

Para el economista en jefe de HSBC México, José Carlos Sánchez, dijo que en un panorama de bajo crecimiento que se vive en el país, con la presión inflacionaria y los cambios esperados en política monetaria, se necesitan señales de certidumbre para la inversión, principalmente en sectores como el eléctrico.

"En el tema del sector energético, se necesita tener un panorama más claro para poder ver un repunte y también en proyectos de infraestructura que es clave para detonar un crecimiento más relevante. A pesar de que estamos optimistas, en cuanto al crecimiento que vemos para este año, la realidad es que aún vamos a necesitar otros trimestres para poder regresar a los niveles de actividad económica que teníamos antes de la pandemia, hasta finales de 2023.

"Si es algo que se necesita y es algo que veremos más adelante", comentó.