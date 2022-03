Por cambio climático 9 de cada 10 siniestros pagados por aseguradoras: AMIS

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- El cambio climático mostró la fuerza con que afecta al mundo y a México, pues nueve de cada diez de los siniestros más catastróficos pagados por el sector asegurador se relacionaron con dicho problema, es decir: huracanes, sismos, inundaciones, heladas, entre otros, dijo la presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Sofía Belmar.

Si bien la pandemia "es la catástrofe pagada más onerosa para la industria aseguradora" los demás siniestros tienen que ver con el cambio climático, comentó durante el Seminario Visión de futuro: México 2042, que organizó el Consejo Coordinador Empresarial.

"De los 10 siniestros pagados más catastróficos, nueve ... tienen o están asociados al cambio climático, como el huracán Wilma, los sismos del 2017, Odile, Gilberto, lluvias en Tabasco, heladas en Sinaloa y todos estos aspectos.

"Si no empezamos a construir estos mecanismos de política pública desde todos los ángulos, pero en particular de transferir los riesgos, nos estamos alejando de construir la visión de futuro que queremos para el país", dijo.

Afirmó que son cinco los pilares importantes a atender para lograr la movilidad social y son: la salud, desastres naturales, accidentes en vía pública, eventos catastróficos y seguros para el retiro, porque si las personas no tienen recursos o seguros para hacer frente a estos accidentes o catástrofes sufrirán quebrantos y caerán en la pobreza.

En torno al acceso a la salud, dijo qué hay que considerar que "18.7% no tiene acceso a medios de salud pública o privada, 43% es gasto de bolsillo de los más altos de OCDE y al año 5.5% de familias caen en pobreza o sufren quebrantos por tener que enfrentar gastos de salud.

Por ejemplo, los gastos para atender a un enfermo de Covid en promedio fueron de 500 mil pesos, que es el monto de las reclamaciones de gastos médicos a las aseguradoras y una apendicitis sale en 90 mil pesos.

Explicó que los terremotos del 2017 causaron pérdidas por los 61 mil millones de pesos de las cuales solo aproximadamente la mitad fueron cubiertos por los seguros, por lo que dijo se tiene que proteger la vivienda, los activos y la infraestructura pública.

Añadió que otro tema es de los seguros inclusivos, porque solamente una de cada 4 personas en el país cuentan con la protección de un seguro, "por lo que cuando se requiriese por un evento catastrófico tres de cada cuatro no podría hacer frente y solo 17% de las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) están protegidas, el resto no lo están, esto puede representan un quebranto en la continuidad de las empresas".

Agregó que los accidentes viales provocan que 44 personas pierdan la vida por accidentes viales al día, lo que al año suman más de 400 mil accidentes causando que 45 mil personas queden con alguna discapacidad, el 70% de las muertes son peatones, ciclistas, pasajeros de transporte público.

"El promedio del costo de un accidente vial son 25 mil pesos si no hay lesiones graves, si hay lesiones graves este monto se incrementa a 350 mil pesos y los catastróficos pueden superar el millón y medio de pesos".

Añadió que el otro tema es el retiro, pues la población mexicana envejece y "para el 2050 habrá 10 millones de adultos mayores en condiciones de pobreza de los cuales 63% no tendrán una pensión y 55% padecerá enfermedades crónico degenerativas, en ese sentido se necesita colaboración en todos los ámbitos para el seguro".