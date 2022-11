Por cambios contables, Infonavit registra aumento en morosidad: BBVA

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Ante cambios contables, la morosidad del Infonavit alcanzó 21.3% al cierre de marzo y se ha mantenido estable, lo cual, rompe sus niveles históricos de impago sin que esto represente problemas financieros para el organismo, dijo BBVA.

En el informe situación inmobiliaria correspondiente al segundo semestre de 2022, el grupo financiero resaltó que esta medida transparenta el estado de la cartera del organismo, y no se prevé que alcance un deterioro mayor en el corto plazo.

De acuerdo con BBVA, el índice de morosidad del Infonavit dejó atrás la banda de 10 a 15% para saltar hasta 20% en el tercer trimestre de 2019, cuando inició la revisión de políticas de administración de créditos.

Con este movimiento, unos 304 mil créditos fueron reclasificados de vigentes a vencidos.

En detalle, BBVA explicó que 180 mil créditos cambiaron del régimen de amortización, 81 mil a consecuencia del programa "borrón y cuenta nueva", 24 mil por prórroga automática, 9 mil por errores de administración y 8 mil por políticas de segregación.

"El aumento de esta morosidad claramente coincide con el inicio de la contingencia sanitaria de 2020, lo que se explica en gran parte por el deterioro de las condiciones laborales de sus afiliados. No obstante, existen otras razones como la reclasificación de créditos que no se había considerado, dijo BBVA.

De igual forma, explicó que el número de adjudicaciones también ha descendido y a la mitad de 2022 se encuentra por debajo de los 20 mil millones de pesos.

---Prevén aumento de tasa de interés hipotecaria

De acuerdo con la institución financiera, ante la política monetaria del Banco de México, la tasa de interés de los créditos hipotecarios será cada vez más cara, cerrando 2022 en un rango de 10.20 a 10.40% y en el primer trimestre de 2023 podría alcanzar 10.50 por ciento.

Hasta el momento, la banca comercial sigue otorgando crédito hipotecario, tanto en número como en monto real. De enero a agosto de 2022 se dieron 96.9 mil créditos, un aumento de 0.9% en cifras anuales, mientras que el monto originado alcanzó los 187 mil millones de pesos, un alza de 3.1% respecto del mismo periodo del año previo.