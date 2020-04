Por coronavirus, Afores empiezan a reportar minusvalías a clientes

Ante el impacto que ha tenido la crisis del coronavirus en los mercados financieros de todo el mundo, las Afores han empezado a reportar minusvalías a sus clientes en sus estados de cuenta.

En una revisión hecha por EL UNIVERSAL, un estado de cuenta con fecha de consulta de este 2 de abril, presenta una disminución de 9 mil 174 pesos comparado con el cierre de diciembre de 2019.

Cabe recordar que a partir de febrero pasado comenzaron los primeros episodios de volatilidad ocasionados por el crecimiento del coronavirus en el mundo, lo que provocó que al cierre de dicho mes los recursos para el retiro de los trabajadores en México en las Afore tuvieran minusvalías por 26 mil 420 millones de pesos.

Así, el peor escenario se presentó en marzo, donde las abruptas caídas de los mercados financieros en todo el mundo impactaron fuertemente al dinero para el retiro de los trabajadores en México, con lo que las autoridades mexicanas pidieron calma a los clientes de las Afore ante la menor cantidad de dinero que verían reflejado en sus estados de cuenta.

"Considerando que esto del coronavirus no sabemos cuánto va a durar, meses o años, ni sabemos cuáles van a ser sus efectos sobre los mercados financieros y la economía nacional, mi recomendación es que los trabajadores no se asusten si llegan a recibir, en su estado de cuenta en mayo, correspondiente al primer cuatrimestre, minusvalías, tienen que ver su ahorro a largo plazo", dijo el pasado 13 de marzo, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) Abraham Vela.

Ante el complicado panorama que se mantiene en la economía global por la pandemia del coronavirus, las Afore han enviado mensajes a sus clientes pidiendo cautela ante las minusvalías que registrarán sus ahorros en las próximas semanas.

"La propagación del virus Covid-19 ha provocado volatilidad en los mercados financieros. Como ha sucedido anteriormente, los periodos de minusvalías tendrán a recuperarse conforme se estabilizan las condiciones. Recuerda que tu ahorro para el retiro se invierte con una visión de largo plazo. Contamos con un equipo de especialistas y procesos de inversión sólidos para hacer frente a esta situación, buscando siempre que nuestros clientes tengan una mejor pensión", dice el mensaje en el estado de cuenta consultado por EL UNIVERSAL.

En ese mismo sentido, la Consar ha advertido a los trabajadores con cuenta de Afore a no realizar movimientos como cambio de administradora o retiros parciales por desempleo, ya que harán efectiva la pérdida en su ahorro para el retiro.

La semana pasada, la Consar dio a conocer medidas de contingencia ante la pandemia del Coronavirus, en las que busca aplicar medidas de prevención y continuidad del servicio a clientes de las Afore. En ese sentido, el organismo dijo que las Afore, de manera excepcional, deberán atender en sucursales a trabajadores que cuenten con cita previa, exclusivamente para la realización de trámites esenciales, como retiros totales, retiros parciales por desempleo y disposición de recursos de ahorro voluntario.

"Los retiros por desempleo de los trabajadores cotizantes al IMSS deberán liquidarse en una sola exhibición para evitar que los trabajadores tengan que acudir en múltiples ocasiones a las sucursales, módulos o unidades especializadas", explicó la Consar.



¿Qué es una minusvalía?



En términos sencillos, una minusvalía significa que el valor de un activo tuvo una disminución ante los movimientos del mercado. En este caso, la minusvalía en las cuentas de Afore significa que el dinero para el retiro tuvo una reducción ante los complicados movimientos que vive la economía global.

La Consar define a las minusvalías como "disminución en el valor de un activo de acuerdo a las condiciones de mercado, que no necesariamente significa una pérdida en el valor de los recursos, dado que es una valuación en un momento puntual y de manera totalmente coyuntural".