Por Covid creció cultura de contratación de seguros médicos: Amasfac

La contingencia sanitaria logró generar conciencia en la población sobre la importancia de contar con un servicio de gastos médicos, ya que la pandemia del Covid-19, además de dejar miles de muertes en todo el mundo, también ha dejado grandes deudas a quienes lo han padecido, pues de acuerdo a la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), los gastos por este virus oscilan entre los 400 mil pesos hasta el millón de pesos.

Alejandro Manuel Sobera Biótegui, presidente nacional de Amasfac, dijo en entrevista en San Luis Potosí que derivado de la pandemia, este sector ha mostrado diversas alteraciones en la contratación de servicios; tal es el caso de pólizas de seguro para autos que dejó de ser una prioridad y cayó cerca del 15%, así como los seguros empresariales.

No obstante, el rubro de gastos médicos presentó un crecimiento por la contingencia sanitaria, incrementando un 10% la compra de pólizas durante el año pasado.

El líder de los agentes de seguros consideró que esta pandemia ha dejado grandes lecciones a toda la población, pues actualmente existe mayor conciencia sobre la importancia de contar con un respaldo de este tipo, ya que los gastos por la enfermedad pueden resultar altamente onerosos, de tal manera que al no contar con un seguro médico sería imposible atenderse de forma particular.