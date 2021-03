Por Covid, no pagaron 107 mil mdp de créditos, estima CNBV

Al cierre de enero un total de 107 mil millones de pesos en créditos no se pagaron por parte de clientes de la banca afectados por la crisis económica que generó la pandemia de Covid-19, dijo el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Juan Pablo Graf.

Esa cantidad es equivalente a 10% del total de financiamientos que obtuvieron apoyos por parte de las instituciones financieras, detalló durante su participación en la inauguración de la edición 84 de la Convención Bancaria.

Explicó que tras los diferimientos de pagos que pusieron en marcha los bancos para aminorar el impacto de la contingencia sanitaria, los créditos más afectados han sido por pérdida de empleos o cierre de negocios.

"Al despertar, las carteras empezaron a configurarse en tres grupos de acreditados: quienes podían reactivar pagos sin ningún problema, quienes necesitaban algún tipo de revisión a las condiciones de pago o reestructura de sus créditos para no caer en incumplimiento, y acreditados muy afectados que no iban a poder hacer frente a sus compromisos debido fundamentalmente a que perdieron el empleo o sus negocios cerraron", explicó.

Graf añadió que se han realizado casi 7 millones de reestructuras en créditos bancarios por un monto de 210 mil millones de pesos, de los cuales 53% se beneficiaron de los programas previos de diferimiento de pagos.

Además, explicó que 20% de la cartera de créditos que se acogió a programas de apoyo de los bancos seguirá impactando el índice de morosidad del sector.

Si bien el sistema bancario en México puede preservar su estabilidad ante el impacto de la pandemia, los bancos pequeños, equivalentes a 0.4% del total de activos del sector, deberán entregar un plan de acción preventivo que considere las acciones que tomarían para fortalecer su capital en caso de deterioro, agregó.

El presidente de la CNBV dijo que entre las medidas que se aplicarán para aumentar la inclusión financiera figura la simplificación de la autorización de corresponsales bancarios, para llegar a la población más vulnerable.

Al mismo tiempo, se busca facilitar a migrantes su inclusión financiera, con lo que ya se emitirá la regulación para que se les acepte como identificación la credencial del INE emitida en el extranjero, así como pasaporte, la tarjeta pasaporte y matrícula consular.

Más ciberataques

El presidente de la CNBV también dijo que debido a las medidas de distanciamiento adoptadas para detener la propagación del coronavirus se aceleró la adopción de los servicios de banca digital y por internet.

Por ello, es de especial importancia para las instituciones robustecer los sistemas tecnológicos y de monitoreo para acotar vulnerabilidades cibernéticas.

"El año pasado el número de cuentas de banca móvil aumentó de 41 a 50 millones, un incremento de 21%. Se estima que los ciberataques dirigidos a la banca digital podrían ir en aumento", mencionó Graf.

"La sofisticación por parte de los cibercriminales continúa evolucionando, explotando, con ingeniería social, mediante supuestas llamadas o mensajes SMS, cargos no reconocidos a los usuarios", dijo.

Las instituciones y autoridades están llevando a cabo diversas acciones, como campañas de educación en el uso de banca electrónica y prevención de fraudes, la comunicación temprana de alertas identificadas ante posibles amenazas, así como la emisión a todo el sector financiero de normas relativas a la seguridad de la información y continuidad del negocio, agregó.