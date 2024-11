Por economía sólida, el FMI otorgó crédito por 35 mil mdd: Sheinbaum

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, confirmó que el país cuenta con una línea de crédito de 35 mil millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, Sheinbaum confía en que no será necesario utilizarla, ya que indicó que la economía está sólida".

"Lo que dice el Fondo Monetario es que ahí está esta una línea de crédito, tu economía está sólida, por si lo quieres utilizar en algún momento. Es como si uno supiera que tienes un préstamo en el banco disponible, pero no lo has utilizado porque no ha habido necesidad", comentó en la Mañanera del Pueblo.

Señaló que el Fondo Monetario Internacional le dio esa línea de crédito a México por su "solidez en la economía".

"(...) entonces está ahí por si la utilizamos, no creo que sea necesario, pero es importante que en un momento dado que hubiera una necesidad pues sepa uno que ahí está la línea de crédito, y no en ese momento estar buscando líneas de crédito de banca comercial o de otros fondos", destacó.