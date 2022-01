Por estímulos monetarios en EU, salida de capitales de México seguirá en 2022: Cepal

Los estímulos monetarios en Estados Unidos motivaron la salida de capitales de México, por lo que es probable que así como sucedió en 2020 y 2021 que hubo inversionistas que se llevaron su capital eso siga en 2022 y añadió que el anuncio de Citigroup de que dejará ciertos segmentos de mercado en México es una determinación corporativa y no coyuntural, dijo la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.

En 2020 inversionistas se llevaron capital por 11 mil 265 millones de dólares y en 2021 la cifra ascendió a 12 mil 703 millones de pesos, lo que significó que el año pasado la salida se incrementó ligeramente, expuso.

"Nosotros atamos esta salida a lo que ha sucedido con los estímulos monetarios en Estados Unidos, a la fuerza que está teniendo el dólar y la movida de muchos inversionistas a donde hay más valor. Creemos que la recuperación de Estados Unidos está influyendo en las salidas de millones de pesos", explicó.

Esos montos de capital que salieron "no creemos que sean valores históricos, yo creo que sí ha habido salida, pero no es histórico", agregó.

En conferencia de prensa en donde presentó el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2021, Bárcena dijo que "los inversionistas de largo plazo continúan apostando por las ventajas de invertir en México".

Sobre el anuncio de que Citigroup venderá su participación destinada a segmentos de consumo y pequeñas y medianas empresas, dijo:

"Es una política corporativa de carácter global, que tiene poco que ver con la coyuntura de nuestros países, lo ha hecho en Asia y en otros países, lo importante es destacar que México es de los países de la región más atractivos para la inversión extranjera, cuenta con un gran mercado interno, de las mayores economías del mundo, una fuerza laboral cada día más preparada y calificada y un tratado de libre comercio que le da ventajas muy importantes".

Por otra parte, dijo que los riesgos que más preocupan para el crecimiento de la economía mexicana son: bajo crecimiento, desaceleración del crecimiento mundial, falta de disponibilidad de insumos críticos para la producción con efectos críticos en la industria manufacturera y sobre todo en la automotriz.

Además de la incertidumbre por la pandemia de Covid-19 y las presiones inflacionarias que tendrán un impacto importante en la economía.

Afirmó que para 2022 esperan que el PIB de México crezca 2.9% impulsado por la recuperación de la economía mexicana, las remesas que benefician el consumo, la inversión pública, el Tratado entre México, Estados Unido y Canadá

La actividad económica en México comenzó a recuperarse desde el tercer trimestre de 2020 y si sigue con la tendencia actual el próximo año se tendrán los niveles pre pandemia.