Por impacto de Covid, recomiendan usar aguinaldo para pagar deudas

El 72% de los encuestados indicó que los más importante a lo que se debe destinar el aguinaldo es a finiquitar las deudas adquiridas, debido a que no se sabe el impacto que tendrá la pandemia para el próximo año, de acuerdo con un sondeo realizado por OCCMundial, la bolsa de trabajo vía internet, entre sus usuarios.

Asimismo, el 20% de los encuestados opinó que el aguinaldo debería usarse para invertir en un negocio con la finalidad de tener una segunda vía de ingresos en 2021 o, incluso, ya no depender económicamente de una empresa o un trabajo; un 5% aconsejó gastarse el dinero en un regalo propio; y un 3% mencionó como opción ahorrar o invertir en educación en línea para conseguir un nuevo trabajo en 2021.

Acerca de este último tema de invertir el aguinaldo para estudiar en línea, la encuesta indagó sobre las áreas o sectores en las que las personas prevén que habrá mejores oportunidades de empleo y negocios.

El 53% sugirió aprender sobre e-commerce y tecnología; un 23% recomendó estudiar sobre marketing y ventas; 22% consideró que la mejor opción es estudiar sobre liderazgo y management; mientras que un 3% opinó que saber más sobre el software Excel le dará un plus al CV de las personas.

Como cada edición, el Termómetro Laboral de OCCMundial dio a conocer el comportamiento de las contrataciones en las empresas durante la semana 32 (del 27 de noviembre al 3 de diciembre), en la que el 20% de las compañías mantiene sus contrataciones en pausa (10% menos que la semana pasada); 28% de las organizaciones está contratando mucho más que antes (11% más que la semana anterior). Otro 34% está contratando en puestos críticos y 18% está contratando con normalidad.

La recuperación de ofertas de empleo tuvo un gran impulso esa semana, con 4 mil vacantes publicadas más que la semana anterior, en el sitio de OCCMundial, niveles muy cercanos a los que se reportaban antes de la pandemia por Covid-19.

En los últimos siete días, los sectores laborales que mostraron un incremento considerable de empleos son Servicios generales: Oficios (+32%), Contabilidad (+17%) y Derecho (+15%); mientras que en las áreas en las que hubo un decremento de ofertas son Educación (-13%), Turismo (-5%) y Seguros (-1%).