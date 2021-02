Por irregularidades, SAT depura padrón de pequeños contribuyentes

Tras encontrar numerosas irregularidades, como la supuesta contratación de trabajadores que rebasaban los 100 años de edad, intentos de facturaciones de personas que ya habían fallecido y el uso de la razón social a nombre del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el fisco depuró el padrón de los pequeños contribuyentes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que a partir de quejas recibidas en las declaraciones anuales del 2019, se hizo una revisión del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), que antes era el esquema de tributación para los pequeños contribuyentes llamado Repecos.

El RIF se creó en 2014 con la reforma fiscal con el fin de combatir la economía informal, para lo cual se daban una serie de incentivos como no pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el primer año de inscripción, y con un porcentaje que se incrementaba a partir del segundo año. De esta manera, el padrón de contribuyentes del RIF pasó de 5.3 millones a 3.1 millones que están operando de manera adecuada o que se espera que tengan alguna actividad en los próximos meses.

Informó que se eliminaron del padrón del RIF 33 mil 851 registros de contribuyentes fallecidos de acuerdo con información de la Secretaría de Salud y del Registro Nacional de Población (Renapo). Mencionó que de estos casos de contribuyentes fallecidos, curiosamente se recibieron ocho solicitudes de aclaración porque no podían realizar facturaciones. Identificó que había cerca de 624 registros de contribuyentes que utilizaban razones sociales diferentes a las propias, como la del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado", "Servicio de administración y enajenación de bienes" y otros relacionados a personas morales con venta de vehículos que en ocasiones llegaban a 4 millones de pesos.

Encontró registros de contribuyentes con una facturación desde 26 mil millones de pesos hasta 14 billones de pesos, cuando en el RIF el máximo es de 2 millones de pesos. Detectó 3.1 millones de registros de contribuyentes que no contaban con ninguna actividadeconómica o fiscal. Había empresas que contrataron empleados que rebasan los 100 años de edad, que facturaban gastos superiores al límite establecido que declaraban como deducibles. Del 2015 al 2019, las deducciones por facturación que hicieron dichas empresas bajo el régimen del RIF fue por un monto de 5 mil 76 millones de pesos.

Tenían registros con patrones similares como por ejemplo un número exterior S/N, contribuyentes con un promedio de edad superior a los 90 años de edad, correos electrónicos de los RIF con el dominio outlook.com o outlook.es y con estructuras de los 10 primeros dígitos de la CURP. Fueron ubicados principalmente en San Luis Potosí, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro.



Más anomalías

Entre otras anomalías que se encontraron el RIF, el SAT señaló que había empresas que simulaban la contratación de servicios relacionados con el alquiler de automóviles con chofer, transporte de pasajeras y pasajeros y obra pública, y estos representan hasta el 90 % de los gastos que declara dicha empresa, prestándose a una simulación de gastos deducibles asociados a viáticos. Había 421 mil 676 contribuyentes RIF que facturaron ingresos durante 2019 y no presentaron declaraciones bimestrales, de los cuales 35 mil 389 excedieron el límite de 2 millones de pesos facturados durante 2020.

Por ejemplo mencionó que durante 2020 se identificaron mil 133 de pequeños contribuyentes que facturaron más de 54 mil 154 millones de pesos, es decir, en promedio facturaron de 40 millones de pesos cada uno cuando su límite es de 2 millones de pesos. De los 5.3 millones de contribuyentes RIF solo 2.2 millones tienen actividad. Los contribuyentes RIF activos, 273 mil no cuentan con registros de manera segura o presentan comportamientos anómalos, de los cuales más del 11 % se encuentran en Jalisco.

Además 77 mil 663 tienen opinión de cumplimiento Negativa, 82 mil 391 comparten medios de contacto, es decir el mismo medio contacto, había 624 con un él mismo correo electrónico m: fmorientes18@gmail.com. Decesos 501 rebasan los 2 millones de pesos de ingresos facturados, 2 mil 40 registros se encuentran en el padrón de difuntos, mil 458 se encuentran en el padrón de 90 años o más de edad que están facturando cantidades que rebasan o están muy cerca de los 2 millones de pesos.