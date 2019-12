¿Por qué Coparmex rechaza la iniciativa contra outsourcing?

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reiteró este martes su rechazo a la iniciativa que busca modificar la regulación el outsourcing.

El pasado 23 de octubre, Gómez Urrutia, senador por Morena, presentó en el Senado una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en materia de subcontratación.

Este martes, quedó aprobado en comisiones del Senado el dictamen que regula el outourcing, con disposiciones que obligarán a las empresas subcontratistas a pagar cuotas al IMSS e Infonavit, así como impuestos a la Secretaría de Hacienda.

El sindicato patronal, Coparmex, considera que la iniciativa que pretende modificar la regulación del outsourcing, que actualmente se contiene en la Ley Federal del Trabajo, afecta a las empresas productivas y sostenibles que actualmente utilizan el trabajo bajo el régimen de la subcontratación.

La Coparmex argumenta que podría inhibir la creación de más empleos y ahuyentar a inversionistas.

Advierte que el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de subcontratación representa un grave error porque busca prohibir la tercerización o subcontratación en actividades preponderantes o principales en una empresa.

Ello, sostiene, afectaría la generación de empleo.

Señala que la Iniciativa que presentó el senador Napoleón Gómez Urrutia afecta la competitividad, la sustentabilidad y la estabilidad de empresas que realizan actividades de tercerización o subcontratación.

Al respecto, Gómez Urrutia ha dicho que el tema es si el outsourcing es legal o no.

"La ilegalidad consiste en la actuación de quienes evaden el fisco, niegan derechos de los trabajadores, y no contribuyen con los organismos de seguridad social", acusa.

Coparmex refiere que la Ley Federal del Trabajo no debe contener regulaciones que menoscaben la competitividad, sustentabilidad y estabilidad de las empresas.

Preocupa al sector empresarial que algunos legisladores, al referirse a la tercerización o subcontratación, digan que se debe limitar a actividades indirectas que sean ajenas a las preponderantes o prioritarias en una empresa, señala.