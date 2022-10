¿Por qué es el peor momento para cambiarte de Afore?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Seguramente, en los últimos meses has escuchado que las Afore han registrado minusvalías a causa de la incertidumbre en los mercados financieros.

Esto quiere decir que tu cuenta de ahorro para el retiro ha registrado una pérdida o disminución en los recursos que deposita en ella tu patrón, junto con tus aportaciones voluntarias.

Sin embargo, lo primero que debes de saber antes de tomar una decisión precipitada es que se debe mantener la calma y tomar en cuenta que se trata de una inversión a largo plazo.

"La clave para entender cómo funciona el Sistema de Ahorro para el Retiro y obtener los mayores resultados con tu Afore es no perder de vista que tu horizonte es de largo plazo", destaca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

¿Por qué ocurre una minusvalía?

Una caída en los precios internacionales del petróleo o un conflicto militar son noticias que ponen nerviosos a los inversionistas y, a su vez, provocan que el precio de algunos activos varíe, explica Principal Afore.

"Y todo esto, ¿en qué afecta nuestro retiro? Los recursos de los trabajadores mexicanos están administrados por las Afores, quienes tienen el dinero invertido en distintos instrumentos como bonos gubernamentales, acciones mexicanas e internacionales", agrega. Esa labor tiene como fin que los mexicanos tengan una pensión digna cuando sean adultos mayores.

En episodios de gran incertidumbre, suele registrarse una caída en el valor de distintos activos, y se podrían traducir en minusvalías en el saldo de tu Afore.?"Éstas suelen ser poco frecuentes y su duración tiende a ser temporal", destaca Principal.

¿De qué tamaño es la pérdida?

Este martes, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Iván Pliego, dijo que en septiembre pasado se registraron minusvalías por poco más de 200 mil millones de pesos.

El funcionario detalló que, en el acumulado del año, los recursos administrados por las Afore para el retiro de los trabajadores han tenido minusvalías por 473 mil millones de pesos.

De enero a septiembre de este año se presentaron minusvalías en enero, febrero, abril, junio, agosto y septiembre para las 10 Afore que operan en el país.

¿Por qué es el peor momento para cambiarte de Afore?

El presidente de la Consar recalcó que es un mal momento para trasladar el ahorro a otra Afore, ya que ese movimiento hace efectiva la pérdida para el trabajador.

Hizo un llamado a los trabajadores a mantener la calma y no cambiarse de Afore, y confió en que se consolide la recuperación de los recursos una vez que se supere la volatilidad.

"Reiteramos que esto no afecta las pensiones en el largo plazo. Solicitamos a nuestros usuarios mantener la calma y contactar a su Afore si requieren más información", dijo en días pasados la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

Si bien las minusvalías no afectan tu retiro, tomar una mala decisión o no ser asesorado por especialistas puede provocar que éstas se vuelvan pérdidas y, en el peor de los casos, mermen tu jubilación, coincide Principal Afore.

Asesoría, clave para el trabajador

En julio, Pliego dijo a EL UNIVERSAL que las Afore, más que promover el cambio de administradora entre los trabajadores, deben brindar más asesoría sobre las alternativas que tienen para hacer crecer ese ahorro, en momentos complicados como el actual.

""La recomendación es que no haya traspasos como los hemos estado viendo, es la gran transformación y el gran reto que tenemos: que los traspasos sean a conciencia del trabajador, buscando su beneficio, y no en beneficio de la llamada fuerza comercial", explicó Pliego.

Para evitar el cambio excesivo de trabajadores de cuentas de Afore, la Consar modificó la figura de promotor por el de agente provisional, con la que busca que las fuerzas de ventas de las Afore no se dediquen sólo a cambiar de administradora a los trabajadores, sino que les informen de mejor manera cuál es la Afore que más les favorece con miras a su retiro.