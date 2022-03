Por qué es importante el back office en la reforma al outsourcing

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- La gestión empresarial o "la empresa detrás de una empresa", que es la función conocida como back office, es un concepto que, si bien no es nuevo, pocos la conocen y no aprovechan.

Pero a raíz de la reforma a la subcontratación, va a sonar mucho y por todos lados.

El consultor laboral, Javier Zepeda, recordó que el año pasado se publicó la reforma que por un lado prohíbe la subcontratación de personal subordinado bajo el esquema de outsourcing.

Pero, por el otro, se regula la prestación de servicios especializados.

"El back office no es un concepto que haya nacido posterior a esta reforma, ya existe desde hace varios años", recordó.

Mencionó que en Estados Unidos es muy común que una empresa tenga tercerizadas todas sus áreas de negocios, menos las preponderantes, o las más importantes.

Se encarga de una serie de actividades de una empresa, que tienen que ver más con áreas administrativas que con el contacto directo con el cliente, explicó.

No se concentra en la parte preponderante del negocio, sino en áreas que pueden ser tercerizadas total o parcialmente por un proveedor de servicios especializados.

Como ejemplo, mencionó: "Si una empresa se dedica a la producción y comercialización de mesas, y es buena en esa actividad, necesita a operarios y vendedores".

No obstante, dijo que como toda empresa, requiere de áreas de trabajo, como contabilidad interna o externa, mercadotecnia.

Sirve para apoyar a la gestión de estas áreas que no necesariamente son la actividad central de la empresa.

Puede ser la administración, las actividades y procesos que no tengan nada que ver con la generación de ingresos como sucede con el front office.

Un rasgo que caracteriza al back office es que sin en esta área, no existe un soporte para que las áreas importantes como la de fabricación y venta, funcionen de manera adecuada y pueda generar ingresos.

"No hay una empresa que pueda nada más dedicarse a fabricar y vender, sin tener el resto de las áreas como administración, finanzas, contabilidad, etcétera", matizó.

Incluso, indicó que puede encargarse desde la dirección general, gerencia de todo tipo como la comercial, productiva, administrativa, el departamento de compras, facturación, inventarios, contabilidad y finanzas, recursos humanos, comunicaciones, procesos de calidad, mercadotecnia o sistemas.

Se pueden tercerizar todas, excepto las preponderantes.



LOS BENEFICIOS

De los beneficios del back office, Javier Zepeda destacó que dado que se trata de proyectos de servicios especializados, de entrada, son deducibles 100% para efectos del IVA y del impuesto sobre la renta (ISR), al existir una relación contractual entre cliente y proveedor.

Hace más productiva a la empresa al aligerar su carga social.

Con el aumento al salario mínimo, enfatizó, el back office se va a convertir en una alternativa para que las empresas puedan seguir operando de manera mucho más eficiente.



¿CÓMO ELEGIR EL SERVICIO?

Al ser una función especializada dentro de la reforma no se debe desconfiar del back office, afirmó.

Pero siempre y cuando esté cumpliendo con todas las disposiciones de la ley, advirtió.

Es decir que la empresa esté registrada ante la secretaría del Trabajo y Previsión Social como proveedor de Servicios Especializados.

Verificar lo siguiente:

Que todos sus trabajadores estén dados de alta en el seguro social.

Que las informativas que se presentan ante el IMSS, el Infonavit y el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) que muestren los contratos, centros de trabajo y de los trabajadores.

Que la empresa cumpla con la entrega de los recibos de nómina, de los pagos de retenciones y contribuciones, que su constancia de cumplimiento sea positivo.

"Es un concepto totalmente legal, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos", enfatizó.

Recomendó verificar que la empresa que dará este servicio especializado esté en el Repse, que su domicilio fiscal esté localizable y cerciorarse de las instalaciones e infraestructura y el personal que la conforman.

Zepeda estableció que, si bien la empresa que contrata los servicios obtendrá muchos ahorros, es su responsabilidad checar antes que tenga todo en orden.

"Es una alternativa que las empresas mexicanas, que hoy con la situación financiera e inflacionaria tan complicada, van a poder tomar para poder hacer más eficientes sus procesos sin tener tanta carga fiscal y financiera", aseguró.