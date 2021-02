Por rebrote del Covid, PIB caerá 1% a marzo

Debido al rebrote de la pandemia, es de esperarse que la economía mexicana presente una caída de 1%, con un lento avance durante 2021 hasta que se observe una mayor efectividad del proceso de vacunación, estimó HR Ratings.

"En este momento, el factor más relevante es el fuerte rebrote de la pandemia; es inevitable que tendremos una caída en el primer trimestre contra el cuarto trimestre de 2020, estamos suponiendo una caída de 1%", dijo el director de análisis de la calificadora, Felix Boni Brandani.

Al presentar las expectativas económicas para 2021, señaló que el resultado final se verá con los datos del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) para determinar el impacto del confinamiento durante enero.

Destacó que los nuevos casos de contagio por el Covid-19 y las defunciones, superan a los registrados en la primavera y el verano del año pasado.

La tendencia, advirtió, indica que seguirán aumentando, por lo que la calificadora HR Ratings espera un lento crecimiento para este año hasta que se observe una mayor evidencia de la efectividad del proceso de vacunación.

El pronóstico de HR Ratings para la economía es de un crecimiento de 4.26%, sujeta a revisiones en función de lo que suceda en materia de salud pública.

Por eso, se espera que en el arranque la economía presentará una contracción de 1% entre enero y marzo en comparación con el cuarto trimestre de 2020.

Estableció que, si bien probablemente no será un año tan complicado como el anterior, comienza con el mismo problema del Covid-19, por lo tanto, todavía hay mucha incertidumbre en el desempeño de la economía.

Tras una fuerte recuperación en el tercer trimestre de 2020, la economía mexicana sufrió una desaceleración en el cuarto por el rebrote del virus, matizó.

"Para el primer trimestre vamos a experimentar otra contracción debido a las medidas de confinamiento, por lo tanto, no esperamos que habrá un buen inicio de año", puntualizó.

Hizo ver que la debilidad mexicana estaba presente antes de la pandemia por los bajos niveles de inversión privada, por ello, la recuperación de largo plazo va a seguir siendo lenta.

Boni dijo que aún no se puede determinar cuánto tiempo le tomará al sector servicios su recuperación, pues ha sido el más golpeado por la pandemia.

Ahorro acumulado

Como aspectos a destacar a favor, mencionó el comportamiento de las exportaciones manufactureras mexicanas, favorecidas por la fuerte política contracíclica en Estados Unidos, pero señaló que se ve cierta desaceleración.

Pero por otro lado, consideró, existe el riesgo que el consumidor estadounidense siga ahorrando, ya que no gastó el dinero que estaba recibiendo del gobierno en apoyo por la crisis del Covid-19.

"Lo que se discute en estos momentos es el nuevo estímulo (fiscal) combinado con una disminución del ahorro acumulado, porque podría provocar un rebote de la inflación que ha sido muy estable", apuntó.