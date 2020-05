Por restricción en producción, cerveza importada desplaza a mexicana

La determinación del gobierno federal de no permitir la actividad en la industria cervecera provoca que las importaciones de la bebida desplacen a la nacional, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos.

Esta situación hace que la cerveza nacional pierda participación de mercado, mientras que se beneficia a las que se importan.

Además de que pone en riesgo a las cervezas artesanales, ya que muchas de éstas sufren por falta de liquidez y "las de menor tamaño ya no van a volver a producir cerveza".

En videoconferencia expuso que el problema es que el Consejo de Salubridad General no invitó a los organismos del sector privado que tienen un asiento con ellos con voz y no con voto.

"Hubiéramos dado nuestra opinión de que se incluyera a la industria cervecera que están en riesgo de cerrar, se registran importaciones y pareciera un contrasentido, dado que México es un gran exportador y productor de cerveza", dijo.

La diferencia con otros países es que mientras en el extranjero la cerveza es considerada actividad agroindustrial, en México no se le consideró actividad esencial y ya se acabó la que había en almacenes y solamente se permite importar, lo que afecta a los productores nacionales.